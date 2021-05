Posledná rozlúčka s dlhoročným politikom: Pohreb Ftáčnika († 64) spojil dvoch veľkých rivalov!

Dojemné slová na rozlúčku. Pohreb bývalého ministra školstva a exprimátora Bratislavy Milana Ftáčnika († 64) spojil aj nezmieriteľných politických rivalov.

Na poslednej rozlúčke sa ukázali aj expremiéri Mikuláš Dzurinda (66) a Robert Fico (56), ktorí si prišli uctiť bývalého kolegu.

Ftáčnik zomrel na rakovinu náhle minulý týždeň v piatok. Ešte deň predtým sa pritom rozprával so svojou kamarátkou, exministerkou financií Brigitou Schmögnerovou.

„S touto chorobou bojoval niekoľko rokov a napriek tomu, že to bola ťažká choroba, do konca bol mimoriadne aktívny. Mne napísal posledný mailík vo štvrtok večer. Pýtala som sa ho, ako mu je. On odpovedal, že ,je to zlé, ale nestrácam nádej‘. V ranných hodinách som sa dozvedela, že skonal,“ opisovala ich poslednú komunikáciu. V stredu sa zúčastnila aj na pohrebe Milana Ftáčnika, kde boli približne dve stovky smútiacich. Dom smútku bol plný ľudí a na obrade si pripomenuli aj Ftáčnikovu bohatú kariéru. Počas pohrebu zaznela ľudovka aj Pavarotti.