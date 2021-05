Lesníci v Tatrách mali nezvyčajnú návštevu: Čakali ministra, prišiel... Neverili vlastným očiam!

Vzácna návšteva. V utorok mal prísť do Vysokých Tatier na návštevu minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský.

Návštevu TANAP-u však zrušil, keďže išiel k povodni v Rudne nad Hronom (okr. Žarnovica). Namiesto Mičovského sa však za lesníkmi vybral statný bobor.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Pred dverami Štátnych lesov TANAP-u v Tatranských Matliaroch našiel lesník v utorok ležať veľkého bobra. „Najprv som z diaľky nevedel, či to je pes, alebo čo to tam vlastne leží. Keď som si uvedomil, že to je bobor, neveril som očiam. Aby prišiel k ľudskému obydliu, je takmer neuveriteľné.

Na pohľad nebol zranený a nevyzeral ani chorý. Keď som sa priblížil, bol agresívny,“ prezradil lesník Pavol Spitzkopf. Než ho vypoklonkoval do lesa, chvíľu sa s ním naťahoval. „Mal tendenciu vracať sa. Najbližšia bobria hrádza je vzdialená vyše kilometra,“ čudoval sa, prečo odišiel tak ďaleko.

Bobor európsky

- Zákonom chránený hlodavec

- Žije asi na 11 % územia Slovenska v kolóniách a vyhľadáva tečúcu vodu, na ktorej si buduje hrádze

- Pod vodou vydrží až 20 minút

Dĺžka: 75 - 100 cm

Chvost: 30 - 40 cm

Hmotnosť: 15 - 30 kg