Mäso a bylinky – dokonalé duo: Spestrite svoj jedálniček tromi chutnými receptami

Niektorí ľudia si naordinujú ľahšiu stravu, iní si nevedia život predstaviť bez porcie mäsa.

Pre tých druhých sme pripravili dokonalé spojenie lahodného mäska s množstvom čerstvých byliniek.

Sekaná plnená bylinkovou praženicou

Potrebujeme:

1 000 g bravčového mäsa

4 strúčiky cesnaku

1,5 KL soli

1 KL mletého čierneho korenia

1 KL majoránky

2 staršie rožky alebo žemle

200 ml mlieka

3 vajcia

6 PL strúhanky

Na plnku:

2 PL masla

6 vajec

1 veľkú cibuľu

2 PL kyslej smotany

2 hrste čerstvých byliniek (pažítka, petržlenová vňať, medvedí cesnak)

soľ

mleté čierne korenie

1. Pripravíme si rýchlu praženicu: na masle speníme nadrobno nakrájanú cibuľu do sklovita. Pridáme celé vajíčka a miešame. Keď začnú pevnieť, panvicu odstavíme a k vajíčkam primiešame kyslú smotanu a nasekané bylinky. Dochutíme soľou a korením.

2. Staré pečivo pokrájame na kocky a zalejeme mliekom. V miske vymiešame mleté mäso s pretlačeným cesnakom, soľou, korením, majoránkou a pridáme kúsky vyžmýkaného pečiva. Primiešame čerstvé vajíčka a postupne pridávame strúhanku.

3. Na pomúčenú dosku si dáme polovicu mäsovej zmesi a do stredu navrstvíme bylinkovú praženicu. Zakryjeme druhou polovicou hmoty a vytvarujeme valec. Z každej strany opatrne obalíme v hladkej múke. Preložíme do pekáča a podlejeme trochou vody. Zakryjeme alobalom a pečieme približne hodinu pri 180 stupňoch. Po hodine stiahneme alobal, prelejeme výpekom a pečieme odkryté do zlatista.