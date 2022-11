TOTO sa len tak nevidí! Obranca Zvolena sa v jednom striedaní pobil s dvomi protihráčmi!

V derby zápasoch medzi Zvolenom a Banskou Bystricou núdza o emócie rozhodne nie je. Potvrdil to aj ich stredajší vzájomný zápas, v ktorom „rytieri" na domácom ľade zdolali „baranov" 6:3.

Síce v dueli padlo až 9 gólov, no ani jeden z nich nezaujal natoľko ako situácia zo 46. minúty. Za zvolenskou bránkou hosťujúci Michal Kabáč tvrdo dohral Petra Zuzina, čo sa zjavne nepáčilo Jozefovi Sládkovi. Robustný obranca sa preto rozhodol zastať svojho spoluhráča a odštartoval poriadnu melu.

Hlavnými aktérmi boli práve Kabáč so Sládkom, ktorí si navzájom nič nedarovali, vymenili si niekoľko úderov a následne banskobystrický kapitán zápasnickým chmatom zložil skúseného bitkára k zemi.

To ale nebolo všetko. Detviansky rodák podľa všetkého nechcel odísť do šatne s vidinou prehry, preto sa rýchlo otriasol a pustil sa do vedľa stojaceho Gilberta Gábora. Neuspel však ani na druhýkrát. Opäť skončil na zemi ako prvý, no svojou nezlomnou obetavosťou aspoň vyburcoval zvolenský zimný štadión.