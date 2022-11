Vynikajúca forma Tomáša Tatara: Bodoval v siedmom dueli za sebou a bol prvou hviezdou zápasu!

Slovenskí hokejisti Tomáš Tatar a Adam Ružička sa v noci na nedeľu blysli v NHL zhodne dvoma bodmi za gól i asistenciu.

Tatar prvýkrát v zámorskej kariére bodoval v siedmom dueli za sebou a prispel k triumfu New Jersey nad Arizonou 4:2. Ružička si otvoril strelecký účet v sezóne a Calgary aj vďaka nemu zdolalo Winnipeg 3:2. Ani vo svojom piatom dueli ročníka sa víťazstva nedočkal brankár Jaroslav Halák, s New Yorkom Rangers podľahol na ľade Nashvillu 1:2.

New Jersey natiahlo šnúru víťazstiev už na deväť zápasov, čo sa "diablom" naposledy podarilo pred pätnástimi rokmi. Klubový rekord je 13 výhier za sebou v roku 2001. Výrazný podiel na tom má Tatar, ktorého vyhlásili za prvú hviezdu stretnutia s Arizonou. V 7. minúte otvoril skóre, keď spoza bránky dostal prihrávku od Fabiana Zetterlunda a puk pohotovo poslal do siete. Bol to jeho tretí presný zásah v sezóne, skóroval aj v predchádzajúcom súboji s Ottawou.

Coyotes síce na začiatku 10. minúty vyrovnali, no už o 23 sekúnd odpovedali domáci gólom Jacka Hughesa na 2:1, prihral mu naň Tatar. Slovenský útočník tak má v 15 dueloch na konte 11 bodov (3+8). Víťazný zásah Devils si pripísal Jesper Boqvist a triumf ešte v druhej tretine spečatil Dougie Hamilton. Tatar odohral 16:15 min, mal dve strely na bránku a dva plusové body. Naposledy vyšiel bodovo naprázdno 28. októbra proti Coloradu. Doteraz bola jeho maximom šesťzápasová šnúra s aspoň jedným bodom, dosiahol ju v drese Montrealu v sezóne 2019-2020 i v službách Detroitu (2014-2015).

Ružička dosiahol rovnako oba body už v prvej tretine duelu Calgary proti Winnipegu. Vo 4. minúte jeho bekhendovú strelu od pravého mantinelu usmernil do bránky jemným tečom Elias Lindholm a gól pôvodne pripísali slovenskému útočníkovi. Ten sa ale presného zásahu dočkal v 18. minúte, keď mu po rýchlom protiútoku parádne naservíroval pred bránku prihrávku Lindholm - 2:1. O triumfe "plameňov" rozhodol v druhej časti hry vo vlastnom oslabení Trevor Lewis. Dvadsaťtriročný Ružička má po štyroch zápasoch v sezóne bilanciu 1+2, proti Winnipegu odohral 13:16, mal dva plusové body i dve strely na bránku. Vyhlásili ho za druhú hviezdu stretnutia.

Newyorskí Rangers prehrali štvrtý z uplynulých piatich duelov. Halák v súboji na ľade Nashvillu inkasoval z 18 striel dvakrát a mal úspešnosť zákrokov 88,9 percenta. V 5. minúte ho zo svojej vôbec prvej strely v profilige prekonal fínsky útočník Juuso Pärssinen, ktorého v deň duelu povolali do prvého tímu z farmy v Milwaukee. Druhý zásah domácich pridal v druhej tretine Mark Jankowski, za "jazdcov" už iba skorigoval český útočník Filip Chytil. Halákov náprotivok Juuse Saros predviedol 34 zákrokov.

Pavol Regenda sa bodovo nepresadil v drese Anaheimu, ktorý doma prehral s Chicagom 2:3. Ducks pritom viedli 2:0. Regenda odohral takmer 16 minút a pripísal si až päť streleckých pokusov. Za hákovanie a hrubosť si odsedel štyri minúty na trestnej lavici. Zaznamenal aj mínusový bod a dva "hity". Montreal bez suspendovaného Juraja Slafkovského zdolal doma Pittsburgh 5:4 po predĺžení, rozhodol v ňom Mike Hoffman. Boston vyhral na ľade Buffala 3:1, keď sa dvoma gólmi prezentoval Patrice Bergeron a svoj premiérový gól v NHL dosiahol český obranca Jakub Zbořil.



NHL - výsledky:

Philadelphia - Ottawa 1:4

Góly: 7. Hayes (Konecny, Farabee) – 15. Chabot (Giroux, Tkachuk), 40. DeBrincat (Tkachuk, Stützle), 47. DeBrincat (Brassard, Giroux), 57. Stützle (Tkachuk)



Florida - Edmonton 2:4

Góly: 43. Bennett (Forsling, Verhaeghe), 56. Bennett (White, Gudas) – 32. Barrie (R. McLeod, Janmark), 47. Barrie, 56. Foegele (Draisaitl), 59. Nugent-Hopkins (McDavid, Puljujärvi)



Buffalo - Boston 1:3

Góly: 6. T. Thompson – 39. Bergeron (DeBrusk, Marchand), 53. Zbořil (Nosek), 59. Bergeron (Marchand, Pastrňák)



Montreal - Pittsburgh 5:4 pp

Góly: 2. J. Anderson, 41. Caufield (Guhle, Suzuki), 45. Suzuki, 55. Monahan (Drouin, Dach), 62. Hoffman (Dach) – 22. Petry (Rakell, Zucker), 24. Rakell (M. Pettersson, Zucker), 44. Malkin (Zucker, Petry), 55. McGinn (Carter)



New Jersey - Arizona 4:2 /T. Tatar za domácich 1+1/

Góly: 7. Tatar (Zetterlund, Hischier), 10. J. Hughes (Tatar, Severson), 32. J. Boqvist (Haula, Siegenthaler), 35. Hamilton (Bratt) – 10. Guenther (Maccelli, Välimäki), 29. Keller (Boyd, Moser)



Toronto - Vancouver 3:2

Góly: 22. Matthews (Marner, Tavares), 27. Engvall (Järnkrok, Giordano), 31. Benn (Rielly, Nylander) – 4. Horvat (L. Schenn, Podkolzin), 13. J. Miller (Q. Hughes, Boeser)



NY Islanders - Columbus 4:3 pp

Góly: 28. Nelson (Mayfield, Aho), 40. Nelson (Lee, Aho), 53. Mayfield (Barzal, Wahlstrom), 61. Parise (Pageau, Pelech) – 24. Sillinger (Činachov, Bean), 31. Bemström (Nyquist, Bean), 50. Bjork (Bemström, Nyquist)



Nashville NY Rangers 2:1 /J. Halák za hostí 16/18/

Góly: 5. Pärssinen (F. Forsberg, Granlund), 29. Jankowski (Josi) – 32. Chytil (Fox, Kakko)



Colorado -Carolina 4:1

Góly: 15. Makar (Rantanen, MacKinnon), 18. Makar (Rantanen, Lehkonen), 44. MacKinnon (Rantanen, D. Toews), 58. MacKinnon (Rantanen, D. Toews) – 35. J. Staal (Martinook, Fast)



Anaheim - Chicago 2:3

Góly: 1. Terry (Zegras), 12. Henrique (Terry, Benoit) – 14. Tinordi (Domi, P. Kane), 25. Roos (P. Kane, Domi), 58. Tinordi



Calgary - Winnipeg 3:2 /A. Ružička za domácich 1+1/

Góly: 4. E. Lindholm (Ružička, Andersson), 18. Ružička (E. Lindholm, Andersson), 39. Lewis – 15. Pionk (Morrissey), 25. Dubois (Morrissey, Pionk)



Vegas - St. Louis 2:3

Góly: 11. Re. Smith (Stephenson), 23. Kessel (W. Karlsson, Cotter) – 10. Saad (Rosén, O'Reilly), 37. Barbašev (B. Schenn), 37. O'Reilly (Leivo, Mikkola)



Los Angeles - Detroit 4:3

Góly: 1. Grundström (Kupari, Edler), 14. Fiala (Danault, Kempe), 27. Durzi (Danault, Kaliyev), 34. Durzi (Kaliyev, Danault) – 5. Kubalík (Hronek, Perron), 42. Larkin (Sundqvist, Raymond), 58. Hronek (Kubalík)