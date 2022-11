Slovenskí hokejisti neuspeli ani v druhom zápase: Dáni o svojej výhre rozhodli v predĺžení

Slovenskí hokejisti neuspeli ani vo svojom druhom vystúpení na turnaji o Nemecký pohár. Po prehre s Rakúskom 2:3 po predĺžení nestačili v sobotu na Dánsko, podľahli mu 3:4 po predĺžení.

Severania viedli už 3:0, Slováci vyrovnali po góloch Viliama Čacha, ktorý skóroval dvakrát a Daniila Fominycha. V predĺžení však rozhodol Mathias From.

Vo svojom záverečnom zápase na turnaji sa zverenci Craiga Ramsayho stretnú proti domácemu Nemecku v nedeľu o 14.30 h.

SLOVENSKO - Dánsko 3:4 pp (0:2, 2:1, 1:0 - 0:1)

Góly: 30. Čacho (Koch, Lunter), 38. Fominych (Grman), 58. Čacho (Lunter, Rosandič) - 12. From (Poulsen), 16. Poulsen (Larsen, Aagard), 24. K. Jesnen (Weichel, Aagard), 62. From. Rozhodovali:, vylúčení: 2:2, presilovky a oslabenia: 0:0.

Prvé šance v zápase mali Slováci po piatich minútach hry, keď mali možnosť presilovky po faule na Sýkoru. Brankár Dichow si počas nej pripísal prvé dôležité zákroky. Po jej skončení prišla ďalšia príležitosť, Sukeľa našiel spoza bránky Hecl, ale slovenský útočník bekhendom nemieril presne. V 12. minúte sa Dáni po vhadzovaní v slovenskom útočnom pásme vyrútili do protiútoku a po spolupráci s Poulsenom otvoril skóre From. O štyri minúty už viedli severania o dva góly, pred bránkou Slovenska sa presadil Poulsen.

Do druhej tretiny vstúpili opäť lepšie Dáni. Na rozdiel troch gólov upravil Kristian Jensen a až po tomto zásahu sa slovenskí hokejisti vzchopili. Začali lepšie korčuľovať a Dánov niekoľkokrát zavreli v útočnom pásme. V polovici zápasu sa to podarilo štvrtej formácii, po strele Kocha od modrej čiary tečoval puk do siete Čacho - 1:3. Zlepšenú hru Slovenska v prostrednej časti korunoval Fominych, ktorý po prihrávke Grmana trafil puk nechytatelne ponad lapačku Dichowa - 2:3.

Tretia tretina sa už niesla v znamení prevahy zverencov Craiga Rasmayho. Tí dobýjali bránku Dánska, ale Dichow bol pozorný. Šance prekonať ho nevyužili Okuliar, Sýkora a ani Sukeľ. Radosť na slovenskú striedačku priniesla až 58. minúta, keď Lunter vystrelil a puk z jeho hokejky trafil ešte pred bránkou stojaceho Čacha - 3:3.

V predĺžení mali Slováci prevahu, no po 71 sekundách sa dostal puk k Fromovi a ten blafákom rozhodol.