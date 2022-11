Holešinský o zaváhaní proti Rakúsku: Nedodržali sme pokyny

Slovenskí hokejisti vstúpili neúspešne do turnaja o Nemecký pohár 2022. Vo štvrtkovom dueli v Krefelde podľahli Rakúsku 2:3 po predĺžení. Góly Slovenska strelili Michal Beňo a Adrián Holešinský. V predĺžení rozhodol o triumfe Rakúska Lukas Haudum.

hlasy po zápase /zdroj: RTVS/

Adrián Holešinský, strelec druhého gólu Slovenska: "Ťažko to hodnotiť. Mali sme dobrý vstup, vyšlo nám úvodných desať minút a potom vyrovnali aj pre moju chybu. O zápase sa rozhodlo v druhej tretine. Nedodržali sme pokyny, súper mal navrch v osobných súbojoch a bol o krok pred nami. Pozitívom je aspoň gól, chalani mi to pekne nahodili, ja som to už mal vymyslené a vyšlo mi to."

Peter Frühauf, asistent trénera SR: "Rakúšania na nás vybehli veľmi agresívnou hrou. Mali sme tam aj dobré fázy, ale pôsobili sme unaveným dojmom, nešli nám tak nohy. V predĺžení sme mohli strhnúť víťazstvo na našu stranu, no prehrali sme osobný súboj a inkasovali."

Denis Godla, brankár SR: "Bol to ťažký zápas, išlo na mňa málo striel, nebolo to ideálne. Rakúšania mali chvíľami lepší pohyb. Pri prvom góle bol teč od Grmana, išlo mu to nešťastne od hokejky a ešte aj od nohy. Pri druhom som nič nevidel. V predĺžení som sa pozeral do druhej strany a poslal mi to na stred. Boli to nešťastné góly."

Michal Beňo, strelec prvého gólu Slovenska: "Musel som si zvyknúť na tempo, bolo to rýchlejšie ako naša liga. Ani som nevedel, že som dal gól, myslel som si, že rozhodca odpískal zákrok brankára a bude sa vhadzovať."