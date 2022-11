Vytúžený návrat do domovského stánku: Košickí Oceliari sa vracajú do Steel Arény! Nadšené slová klubu

Zástupcovia hokejového klubu HC Košice, mesta Košice a občianskeho združenia Košická aréna sa dohodli na podmienkach prenájmu a spolupráce, vďaka ktorým sa hokejisti vrátia do domovského stánku.

V aréne sa už začalo s výrobou ľadu na najbližšie domáce zápasy, ktoré sa odohrajú v stredu 16. 11. s Duklou Trenčín o 17:30 a v piatok 18. 11. s Liptovským Mikulášom v rovnakom čase.

Rozhodnutiu predchádzala séria stretnutí, na ktorých sa všetky zúčastnené strany snažili nájsť riešenie, ako vrátiť hokej do Steel arény. Spoločne sa zhodli na riešení, ako zmierniť dôsledky energetickej krízy a jej negatívneho dopadu na prevádzkovanie zimného štadióna. Košická aréna, mesto Košice, HC Košice, SOŠV, partneri i fanúšikovia sú pripravení urobiť všetko potrebné pre záchranu hokeja v meste a pre jeho návrat na popredné priečky nielen v športovej oblasti, ale aj v návštevnosti. Košickí hokejisti zlepšili svoje výkony i výsledky a v posledných zápasoch svojou hrou tešili divákov.

„V Steel aréne bude opäť možnosť vytvoriť atmosféru a podmienky, ktoré boli vždy hnacím motorom našich športových víťazstiev. Spoločné úsilie všetkých zúčastnených strán a masívna podpora fanúšikov sú tou jedinou a správnou cestou k úspechu," uvádza sa v oficiálnom stanovisku.

Správu o návrate košických hokejistov na ľad do Steel Arény potvrdil aj primátor Košíc, Jaroslav Polaček. „Je to mimoriadne pozitívna správa nielen pre všetkých priaznivcov najdynamickejšieho kolektívneho športu, ale aj pre celé mesto. S našimi partnermi a s dodávateľom elektrickej energie sme našli cestu a konsenzus, ako vrátiť košický hokej do domovského stánku. A za to patrí vďaka všetkým zúčastneným stranám," uviedol Polaček.