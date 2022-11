Moment, pri ktorom spozornel každý fanúšik Montrealu: Po obetavom bloku sa Slafkovský zvíjal od bolesti

Košický rodák má ako člen štvrtej formácie aj iné povinnosti ako prekonávanie súperových brankárov. Svojou aktivitou a bojovnosťou musí protivníkovi znepríjemňovať každú sekundu na ľadovej ploche. Zatiaľ si túto úlohu náležite plní, no zároveň sa pritom vystavuje do veľkého rizika.

Na príkladnú obetavosť Slafkovský doplatil v poslednom zápase, keď zablokoval prudkú strelu od modrej čiary a puk ho trafil priamo do nechránenej časti nohy. Okamžite sa porúčal k ľadu a mal čo robiť, aby sa dostal na hráčsku lavicu. V doprovode klubového lekára následne zamieril do útrob štadióna na vyšetrenie, no našťastie sa najhoršie obavy nenaplnili a slovenský talent mohol pokračovať ďalej v zápase.

Juraj Slafkovsky blocks a shot, limps off the ice and needs help getting to the room pic.twitter.com/OLNQNdWHFg