Úradujúci majster padol na Zemplíne, naprázdno vyšiel aj líder tabuľky

Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce zvíťazili v piatkovom zápase 15. kola Tipos extraligy nad HC Slovan Bratislava 2:1.

Do vedenia išli hostia gólom Daniila Fominycha z 8. minúty, no Michalovčania vďaka presným zásahom Patriks Zabusovs a Dávida Buca v rozpätí 87 sekúnd druhej tretiny otočili skóre. Pre Slovan to bola tretia prehra z uplynulých piatich zápasov. Hráči Michaloviec vrátili "belasým" prehru 1:4 z úvodného vzájomného duelu sezóny. Tím Michaloviec ešte neviedol nový tréner Roman Stantien, ale jeho asistenti Peter Kudelka a Dušan Devečka.

Hokejisti HC Košice zvíťazili v 15. kole Tipos extraligy na ľade HC MV Transport Prešov 6:1. Bol to pre nich 10. triumf z uplynulých 12 zápasov. Súperovi ním vrátili domácu prehru 1:2 z úvodného vzájomného zápasu. Prešovčania prvýkrát v sezóne padli na posledné miesto tabuľky. Prehra s Košicami bola pre nich piata za sebou a ôsma z uplynulých deviatich zápasov.

Hokejisti HK Dukla Trenčín zvíťazili v 15. kole Tipos extraligy na ľade HC MIKRON Nové Zámky 3:0. Líder tabuľky zaznamenal prehru po piatich zápasoch, no napriek tomu sa udržal na čele, keďže druhý Slovan Bratislava nestačil na Michalovce. Hosťujúci brankár Connor LaCouvee dosiahol druhé čisté konto v sezóne. Trenčania sa po triumfe posunuli na 10. priečku.

Hokejisti HK Nitra zdolali v 15. kole Tipos extraligy Banskú Bystricu 4:3 po predĺžení. „Corgoni“ vyhrávali už 2:0, ale v prostrednej časti stratili vedenie v priebehu troch minút, keď sa dvakrát presadil hosťujúci Troock. Najväčšou hviezdou večera však bol domáci navrátilec Jozef Baláž, ktorý strelil dva góly a asistoval aj pri rozhodujúcom góle Donagheyho.

Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili v 15. kole Tipos extraligy nad HK Poprad 5:2 a potvrdili 3. miesto v tabuľke. Kanadský útočník Deven Sideroff sa v drese domácich blysol štyrmi bodmi (2+2). Zvolenčania triumfovali aj vo svojom ôsmom zápase na domácom ľade. "Kamzíci" naopak nenadviazali na víťazstvo s Prešovom a po prehre klesli na 8. priečku.

Hokejisti MHk 32 Liptovský Mikuláš zvíťazili v 15. kole Tipos extraligy nad HK GROTTO Spišská Nová Ves 4:2. Domáci rozhodli o svojom triumfe tromi presnými zásahmi v druhej tretine. Fínsky obranca Sameli Ventelä si pripísal na konto gól a dve asistencie.

Tipos extraliga - 15. kolo:

HK Dukla Ingema Michalovce - HC Slovan Bratislava 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Góly: 34. Buc (Bjalončík), 35. Zabusovs (Suja, Paločko) - 8. Fominych (Haščák). Rozhodovali: T. Orolin, Jobbágy - Gegáň, Hajnik, vylúčení: 2:6 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 3800 divákov.

Michalovce: Škorvánek - Michalčin, Glazkov, Štajnoch, Hammond, Macejko, Mihalik - Zabusovs, Suja, Paločko - Žitný, Pavlovs, Bezúch - Vašaš, Buc, Bjalončík - Lapšanský, Galamboš, Chalupa - Prokopovič

Slovan: Coreau - MacKenzie, Beňo, Gachulinec, Maier, Žabka, Sersen, Hauser - Pecararo, Harris, Takáč - Fominych, Gennaro, Haščák - Lukošík, Minárik, Zigo - Šotek, Kytnár, Matoušek

HC MV Transport Prešov - HC Košice 1:6 (0:2, 0:1, 1:3)

Góly: 44. Gerlach (Giles, Girduckis) - 2. Olsson, 6. Rogoň (Campbell, Tybor), 40. Tybor (Chovan, Rogoň), 56. Campbell (Jääskeläinen), 57. Leskinen (Campbell, Southorn), 59. Havrila (Jokeľ, Ferenc). Rozhodovali: Krajčík, Rojík - Knižka, Jurčiak, vylúčení: 6:3 na 2 min., navyše Ferenc (Koš.) 5+DKZ za pästný súboj presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 2230 divákov

Prešov: Rabčan - Rajnoha, D. Jendroľ, Lalík, Ballhorn, F. Fekiač, Giles, Nátny - Sýkora, Šimun, Nauš - Šimek, Girduckis, Gerlach - Žilka, Neuls, Martin - K. Jendroľ, Klíma, Melcher

Košice: Riečický - Olsson, Deyl, Šedivý, Southorn, Ferenc, Novota, A. Bartoš - Leskinen, Campbell, Jääskeläinen - Rogoň, Chovan, Tybor - Lamper, Slovák, Jokeľ - Havrila, Plochotnik

HC MIKRON Nové Zámky - HK Dukla Trenčín 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Góly: 9. Sojčík (Hudec, Pietroniro), 37. Hudec (Tourigny, Starosta), 56. Valach (Flick, Hlaváč). Rozhodovali: Žák, Novák - Kacej, Valo, vylúčení: 3:7 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0.

Nové Zámky: Kantor – Hatala, Kozák – Ligas, Lee – Chovan, Roman – Knižka, Laurenčík – Jackson, Johnson, Farley – Števuliak, T. Mikúš, Klempa – Barto, J. Mikúš, Mišiak – Hajnik, Ondrušek, Faith

Trenčín: LaCouvee – Tourigny, Starosta – Pietroniro, Ulrych – Martiška, Hlaváč, Ozols – Petráš, Čacho, Sloboda – Thelin, Flick, Valach – Hudec, Sojčík, Krajčovič – Stahoň, Gaťár, Belluš

HK Nitra – HC ´05 Banská Bystrica 4:3 po predĺžení (1:0, 1:3, 1:0 - 1:0)

Góly: 5. Baláž (Švarný, Tvrdoň), 24. Baláž (Tvrdoň, Gajdoš), 59. Morrison (Donaghey, Buncis), 62. Donaghey (Baláž) – 29. Troock (Kontos, Výhonský), 31. Troock (Kontos, Björkung), 32. Sukeľ (Bíreš, Bačik) Rozhodovali: Baluška, Goga – Synek, Hercog, vylúčení: 1:3, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2334 divákov.

Nitra: O´Connor – Donaghey, Mezei, Gajdoš, Erkamps, Bodák, Švarný, Pupák – A. Sýkora, Myklucha, B. Morrison – Bajtek, J. Baláž, Tvrdoň – Krivošík, Buncis, Pekarčík – Lacka, Knies, Molnár

Banská Bystrica: Rahm – Pavlin, Bačik, Björkung, Kojo, Luža, Holenda, Frídel – Troock, Kontos, Výhonský – Gašpar, Tamáši, Urbánek – Kabáč, Bíreš, J. Sukeľ – Bača, Jamrich, Gabor

HKM Zvolen - HK Poprad 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)

Góly: 8. Hecl (Huntebrinker, Sideroff), 16. Hecl (Sideroff), 19. Sideroff (Hanna, Huntebrinker), 26. Sideroff (Stupka, Huntebrinker), 60. Langkow (Hraško) – 34. Bubela (Svitana, Skokan), 56. Kotvan (Záborský, Skokan). Rozhodovali: Korba, Štefík – Stanzel, Durmis, vylúčení: 5:3 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1812 divákov.

Zvolen: Paterson, Messner, Hain, Hanna, Mudrák, Hraško, Kubka, Barcík – Bondra, Langkow, Zuzin – Hecl, Huntebrinker, Sideroff – Kašlík, Jedlička, Stupka – Csányi, Viedenský, Marcinek

Poprad: Peters, Drgoň, Meliško, Vainio, Kotvan, Bokroš, Brincko, Mešár – Svitana, Bubela, Záborský – Yogan, Paukovček, Valigura – Kukuča, Skokan, Paločko – Petráš, Suchý, Sokoli

MHk 32 Liptovský Mikuláš - HK GROTTO Spišská Nová Ves 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)

Góly: 21. Kriška (Kuru, Ventelä), 30. Ventelä, 35. Karsums (Ventelä), 60. Uhrík (Kuru) - 33. Giľák (Rapáč, Vandas), 46. Majdan (Kerbashian, Ališauskas). Rozhodovali: Kalina, Juraj Konc – Daniel Konc, Bogdaň, vylúčení: 3:5 na 2 min., presilovky, 1:1, oslabenia: 0:0, 800 divákov

L. Mikuláš: Kozel – Ventelä, Hudec, Novajovský, Pavúk, Diakov, Mezovský, Kapičák, Braun – Karsums, Kuru, Kriška – Handlovský, Saari, Walega – Uhrík, Šmída, Michalík – Drábek, Kalousek, Haluška

S. N. Ves: Šurák – Ulander, Ališauskas, Romaňák, Ouellet, Česánek, Ordzovenský, Groch – Giľák, Kerbashian, Vandas – Majdan, Nellis, Rapáč – Tkáč, Bortňák, Salituro – Hamráček, Vartovník, Novák