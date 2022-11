Fehérváry len ťažko hľadal slová: TOTO trápi kabínu Washingtonu

Slovenského hokejového obrancu Martina Fehérváryho (23) netešia výsledky tímu Washington Capitals zo zámorskej NHL v ostatných zápasoch, štvrtková prehra 1:3 s Detroitom Red Wings bola pre klub z hlavného mesta USA tretia za sebou.

Dvadsaťtriročný Bratislavčan pripisuje trápenie šampióna profiligy z roku 2018 aj absenciám viacerých zranených opôr, ktorých trápia zdravotné problémy.

"Rozhodne je to frustrujúce, počas väčšiny zápasu sme hrali naozaj dobre a na ľade sme dominovali. Nevyšla nám druhá tretina a v tretej sme inkasovali ďalšie góly. Musíme sa z toho poučiť. Oproti predošlému duelu sme sa v záverečnej tretine zlepšili, dobre sme korčuľovali, napádali súpera a dostali sme sa do niekoľkých šancí. My sme však nedali gól a oni áno, ale taký je hokej," povedal Fehérváry po štvrtkovom stretnutí v Detroite vo videu na oficiálnom webe Capitals.

Washington sa musí v úvode sezóny 2022/2023 cyrovnať s absenciami viacerých kľúčových hráčov, momentálne sú mimo hry obranca John Carlson a útočníci T.J. Oshie, Nicklas Bäckström, Connor Brown či Tom Wilson. "Chýba nám veľa hráčov a nie je ľahké hrať bez nich. Ale myslím si, že tí, ktorí ich zastúpili, hrali naozaj dobre. Snažíme sa navzájom si pomáhať, aby sa nám darilo čo najlepšie," vysvetlil Fehérváry, ktorý reprezentoval Slovensko na tohtoročných majstrovstvách sveta vo Fínsku. V piatich dueloch raz skóroval.

Washington má po 12 zápasoch aktuálneho ročníka bilanciu päť triumfov a sedem prehier, s 12 bodmi mu patrí 12. miesto vo Východnej konferencii. Fehérváry nastúpil vo všetkých dueloch, pripísal si v nich jednu asistenciu, dva plusové body, šesť trestných minút a 19 striel na bránku. V profilige už odohral 97 stretnutí základnej časti s bilanciou 8 gólov a 11 prihrávok, v play-off absolvoval osem súbojov bez bodového zisku. Doposiaľ hral iba za Caps, ktorí ho draftovali v roku 2018 zo 46. pozície.