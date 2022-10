Regenda sa z tribúny prizeral prehre Anaheimu, Tatar pri cennej výhre Devils nebodoval

Video

Hokejisti New Jersey Devils v zostave so slovenským útočníkom Tomášom Tatarom vyhrali v zámorskej NHL doma nad Coloradom 1:0. Prvé čisté konto v drese „diablov" vychytal Vítek Vaněček, jediný gól zaznamenal Jack Hughes. Pavol Regenda sa v druhom zápase za sebou nedostal do zostavy Anaheimu, jeho tím podľahol na ľade Vegas 0:4. Pre Ducks to bola už siedma prehra v sérii.