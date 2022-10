Mešár si podmaňuje OHL: V predĺžení vykúpal brankára!

V noci na nedeľu strelil v drese tímu Kitchener Rangers dva góly na ľade Guelph Storm, pričom svojím druhým presným zásahom rozhodol v predĺžení o triumfe hostí 4:3. Vyhlásili ho za prvú hviezdu stretnutia.

Osemnásťročný útočník za nepriaznivého stavu 1:3 naštartoval svoj tím k víťazstvu. Najprv v 36. minúte znížil, keď skóroval zblízka po kombinácii s Francescom Pinellim. Mešárov druhý gólový moment prišiel v druhej minúte predĺženia, keď unikol súperovej obrane a sólo od polovice klziska zakončil efektným forhendovým blafákom. V zápase nazbieral aj dve plusky a prezentoval sa troma strelami na bránku.

FILIP MEŠÁR ARE YOU KIDDING ME? 🥶🥶



The @CanadiensMTL first-rounder with the OVERTIME WINNER in his second game for the @OHLRangers 🎥 pic.twitter.com/n6RVsACA5L