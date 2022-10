Legendárny Dárius Rusnák o Slovákoch pôsobiacich v KHL: Brániť im, aby si zarobili, je chyba!

Uvedomuje si, že je to kontroverzná téma, napriek tomu však nemá problém podeliť sa o svoj názor. Legendárny Dárius Rusnák (62) sa v rozhovore pre Nový Čas zastal slovenských hokejistov, pôsobiacich v ruskej KHL.

Chalani na sebe drú od detstva, aby sa finančne zabezpečili, brániť im preto v zarobení peňazí je podľa jeho slov chyba.

Rusnák sleduje pozorne hokejové dianie u nás i vo svete. Veľkú radosť v momentálne nie ľahkých časoch mu robí primárne Juraj Slafkovský, aj keď sa mu na úvod sezóny v Montreale nedarí zbierať príliš veľa bodov. „Čím skôr do toho Slafkovský padne, tým skôr pôjde jeho výkonnosť hore. Zo začiatku však musia byť v Montreale určite tolerantní a veľmi ho podporovať, lebo to sa im potom časom skôr vráti,“ začal svoje rozprávanie pre Nový Čas Rusnák, ktorý má pre mladého zobáka v NHL jasnú radu.

„Juraj musí v prvom rade zostať taký, aký je, a tvrdo na sebe pracovať. Musí zostať skromný, lebo ak pôjde hlava hore a bude namyslený, tak to nebude dobre. Ak sa mu podarí začať bodovať do desiateho zápasu, môže dostať viac priestoru a nastrieľať aj 15 - 20 gólov. Ak sa však nechytí, môžu ho poslať aj na farmu,“ dodala slovenská legenda.

Kontroverzná téma

Na pretras pri tom prišla aj kontroverzná téma o našich reprezentantoch pôsobiacich v súčasnosti v ruskej KHL. „Ja to vnímam zo športovej stránky. Chlapci od piatich rokov trénujú, doslova drú na sebe, aby sa v budúcnosti potom zabezpečili. Brániť im v tom, aby si finančne pomohli, je podľa mňa chyba,“ myslí si Rusnák.

Na margo zákazu reprezentovať týmto hráčom Slovensko odpovedal jasne. „Ak by sme mali tak veľa hráčov, ktorí môžu hrať za reprezentáciu, že by to reprezentácii neublížilo, tak prosím. Ja by som však povedal, že toľko hráčov, čo tam my v repre máme, by mohlo byť aj na vypadnutie zo skupiny,“ vystríha strieborný medailista zo ZOH 1984.

Šport má spájať

Podľa jeho názoru by mal šport ľudí spájať, nie rozdeľovať. „Uvedomujem si však, že šport bol vždy svojím spôsobom spolitizovaný. Sám som to osobne zažil. Bolia ma preto také veci, keď som počul, že ruskí hráči nemali ísť na olympiádu... Potom im to zase vrátili... Alebo keď boli ruskí športovci trestaní pre doping. Mohli to urobiť tak, že športovcom, ktorým jasne dokázali doping, mali dať zákaz na štyri roky, a nie aby trpeli ďalší športovci. Urobiť z toho to, že sú zodpovední všetci, je totálna hlúposť,“ uzavrel Rusnák.