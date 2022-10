Slafkovského čaká ďalšia zmena: Sťahuje sa!

Vedenie Montrealu Canadiens usúdilo, že mladým talentom organizácie prospeje sťahovanie a zmena prostredia. Týka sa to aj tohtoročnej draftovej jednotky Juraja Slafkovského (18). „Trochu pohybu pre mladíkov Canadiens. Doslova. Xhekaj a Harris idú z Brassardu spoločne do centra mesta. A 18-ročný Juraj Slafkovský sa sťahuje k náhradnej rodine," píše na twitteri zámorský novinár Eric Engels zo Sportsnet.

Slafkovský od 16 rokov býval vo Fínsku sám a pred draftom upútal vedenie Canadiens aj tým, že sa v tak mladom veku a v cudzej krajine dokázal o seba postarať. Kompetentní ale usúdili, že pobyt v náhradnej rodine mu môže prospieť. Pomôžu mu s aklimatizáciou, jazykom a okrem toho sa nemusí zaťažovať praktickými vecami, ako sú varenie či pranie. Sústrediť sa tak môže plne na hokejové povinnosti.

A bit of movement for young Canadiens. Literally. Xhekaj and Harris going from Brossard to sharing a place downtown. And 18-year-old Juraj Slafkovsky will moving in with a billet family.