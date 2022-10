Syn Mariána Šťastného o zdraví hokejovej legendy: Prečo chce, aby otca zbavili svojprávnosti?

Predaj lukratívneho majetku v Kanade opäť rozvíril emócie v rodine bývalého slávneho hokejistu.

Správa o tom, že Marián Šťastný (69) s manželkou Evou previedli za 6,2 milióna kanadských dolárov (4,57 mil. eur) svoj golfový areál Golf & Hôtel Plaza Stastny v meste Levis pri Quebecu na slovenských podnikateľov Eduarda Matáka a Miroslava Kota, vyvolala reakciu zo strany syna Roberta (48). Ten tvrdí, že otec trpiaci Parkinsonovou chorobou nie je spôsobilý na takéto vážne úkony, preto sa stal ľahkou obeťou špekulantov.

Existuje zdravotný dôvod na to, aby bol váš otec zbavený svojprávnosti?

V Kanade sú dve úrovne nesvojprávnosti. Pri ľahšej človek nemôže spravovať svoju agendu napríklad v podnikaní. Pri horšej už nerozhoduje ani o sebe. Napríklad, keď potrebuje operáciu, má posledné slovo niekto iný zaňho. Toto nie je prípad môjho otca. Je si vedomý svojho tela a základných potrieb. Ale podľa mňa už roky nemá ani šajnu o tom, čo sa deje okolo neho podnikateľsky. Mám na to veľa jasných príkladov a dôkazov.

Prečo by sa to podľa vás utajovalo?

Napíše sa článok akože o predaji jeho golfového areálu, ale používajú na to 15 rokov staré fotky. Keby tam niekto zašiel, okamžite by bolo jasné, že otec žiadny podnik neriadi. To, že ho posadia pred skype, kde on ukáže rokmi trénovaný imidž a povie pár slov, nemá nič spoločné s realitou.

Nejaké videá sa na verejnosť dostali. Vidno, že Marián na tom nie je dobre...

V roku 2020 natočili dvaja quebeckí novinári mojich rodičov. Pôvodne som ich pozval ja, ale neskôr ako protireakciu ich pozvala dnu aj moja mama. Video malo 70 000 prezretí. Verejnosť videla, ako je na tom otec naozaj. Následne pani Sečkárová u mojej mamy zariadila, aby ma kvôli tomu vyhodili z otcovho hotela.

Upozorňovali ste na to, že sa môže stať obeťou špekulantov.

Moji rodičia určite tušia, že sa už okolo nich točia iba nečestní ľudia. Je ich dlhý zoznam. Moja mama už veľmi dlho nie je sama sebou. Tam vládne totálna vyčerpanosť. Neprekvapuje ma, že to láka ľudí, ktorí takéto situácie využívajú. Ale mne to nedá. Cítim zodpovednosť za našu rodinu. Za tých štyroch, čo sme boli v aute, keď sme v júni 1981 utekali z ČSSR.