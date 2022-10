Slafkovský bol blízko prvého gólu: Trafil žrď!

Do štatistík kanadského bodovania zámorskej NHL sa v noci na nedeľu nezapísal ani jeden z piatich slovenských korčuliarov.

Z víťazstva sa tešil len Martin Fehérváry, ktorého Washington zdolal Montreal s Jurajom Slafkovským 3:1.

Capitals po prehrách s Bostonom a Torontom zaznamenali prvé víťazstvo v sezóne. Fehérváry vo svojom 88. zápase v kariére v základnej časti odohral počas 28 striedaní 19 minút a 41 sekúnd, z toho 2:38 v oslabení. Zaznamenal plusový bod a jeden hit.

Celkovo má slovenský obranca na konte 16 hitov a udržal sa v tejto štatistike na čele poradia NHL. Rovnaký počet nazbieral aj krídelník Nashvillu Tanner Jeannot, no ten odohral o jeden zápas viac.

Blízko k prvému gólu a bodu v NHL bol na začiatku 6. minúty Slafkovský, ale prvý muž tohtoročného draftu z dobrej pozície trafil za stavu 0:0 žrď bránky Darcyho Kuempera. Osemnásťročný krídelník nastúpil opäť vo formácii s veteránmi Christianom Dvorakom a Brendanom Gallagherom a v treťom zápase v profilige mal zatiaľ najväčší “ice-time” s časom 12:41.

“Slaf sa musí adaptovať na štýl NHL, teraz tým procesom prechádza. Musí sa naučiť využiť svoje fyzické parametre a šikovnosť. Veľa gólov v tejto lige padá vďaka dôrazu pred bránkou a samozrejme je dôležité vyhrávať puky v rohoch,” povedal podľa sportsnet.ca po sobotňajšom zápase tréner Montrealu Martin St. Louis.

Juraj Slafkovsky est passé très près de marquer son 1er but dans la LNH 🫠 pic.twitter.com/kd8p4iXOHR — TVA Sports (@TVASports) October 15, 2022

Zámorské médiá sú netrpezlivé a začínajú prevládať názory, že Slafkovský by sa mal zdokonalovať na farme v AHL. Gallagher však cíti, že mladý Slovák je na vzostupe. “Jeho hra má stúpajúcu tendenciu. Pracujeme na maličkostiach a pomaly prichádzajú aj nejaké šance. Dali sme dve tyčky, naša hra sa zlepšuje. Má dobrú hlavu a chápe veci,” povedal 30-ročný kanadský krídelník na adresu mladého Slováka.

"Určite je to iné, než na čo bol zvyknutý. Raz som hral na širšom klzisku a bola to pre mňa obrovská zmena. Snažíme sa mu pomôcť ako len vieme, musíme byť pozitívni a konštruktívni. Všetko, čo sa práve teraz naučí, bude pre neho do budúcna mimoriadne cenné,” dodal Gallagher. Canadiens sa najbližšie stretnú v noci na utorok doma s rozbehnutým Pittsburghom.