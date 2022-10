Jaromír Jágr v Kladne? Majiteľ? Hráč? Nie, fyzioterapeut!

Foto

To nie je prvý apríl, ale realita. Jaromír Jágr ešte v aktuálnom ročníku najvyššej českej hokejovej súťaže neodohral ani minútu, no nechýba na striedačke Kladna. Akým zázrakom sa to stalo, keďže to majú majitelia klubov u našich susedov zakázané? Jednoducho: Kladno zapísalo legendu na súpisku do kolónky fyzioterapeut.