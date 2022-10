Košarišťan spoznal trest za svoj skrat: Koľko zápasov bude Košiciam chýbať?

Dôvodom bol jeho skrat v nedeľňajšom súboji TIPOS Extraligy, v ktorom Košice prehrali v Nových Zámkoch 2:5.

Košarišťan schádzal z ľadu v 37. minúte duelu za stavu 4:2 pre Novozámčanov. Cestou na striedačku sa nechal vyprovokovať domácim útočníkom Robertom Jacksonom a uštedril mu nepríjemnú sekeru.

Rozhodcovia mu udelili trest v hre. „Andrejovi Košarišťanovi dala disciplinárka stopku na tri zápasy aj vzhľadom na to, že nešlo o jeho prvé previnenie s podobným charakterom,“ zdôvodnil pre portál hockeyslovakia.sk rozhodnutie disciplinárneho orgánu jeho predseda Rastislav Jakubovič.

Andrej Košarišťan neudržal emócie. Za seknutie Jacksona dostal trest v hre. Minimálne jeden zápas bude Košiciam chýbať. Rozhodne disciplinárka.



"Bola tam provokácia, ale na to sa nemôžem vyhovárať. Je to úplne neakceptovateľné. Mrzí ma to a ospravedlňujem sa," povedal po zápase. pic.twitter.com/WwLVOlYHMC