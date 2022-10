Prvý gól sezóny je na svete! Dalibor Dvorský si vo Švédsku otvoril strelecký účet

Má byť budúcnosťou slovenského hokeja! Perspektívny 17-ročný slovenský hokejový útočník Dalibor Dvorský si vo Švédsku otvoril svoj strelecký účet tohto ročníka medzi mužmi.

Experti zaradzujú rodáka zo Zvolena medzi najväčšie talenty nadchádzajúceho draftu NHL. Dalibor Dvorský už od mládežníckych kategórií takmer bez prestávky pôsobí vo Švédsku. Aktuálne nastupuje za A-mužstvo AIK Štokholm, hrajúceho tamojšiu druhú najvyššiu súťaž. Mládežnícky reprezentant Slovenska si otvoril strelecký účet aktuálnej sezóny medzi seniormi.

Podarilo sa mu to už v treťom vystúpení prebiehajúceho ročníka. Z gólu sa radoval proti tímu Almtuna IS. Dvorský pri presilovej hre zaujal miesto na pravom kruhu, puk si naviedol do lepšej streleckej pozície a mohol oslavovať.