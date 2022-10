Legendárny brankár s tvrdým odkazom do zámoria: Pokiaľ sa neospravedlnia, NHL v Česku už nie je vítaná

Dominik Hašek dlho požadoval, aby kvôli situáci na Ukrajine nemohli v Prahe nastúpiť ruskí hokejisti pôsobiaci v NHL. Niekdajší hviezdny brankár sa dokonca dohodol s ministerstvom zahraničia, ktoré poslalo vedeniu zámorskej profiligy list so žiadosťou, aby ruskí hokejisti zo San Jose Sharks a Nashvillu Predators do Česka nevycestovali.

Hašek s vládnym orgánom ale nakoniec neuspeli, pretože podujatie NHL Global Series sa počas uplynulého víkendu uskutočnilo aj za účasti nechcených ruských hráčov.

​To legendárneho brankára nenechalo chladným a k celej kauze sa prostredníctvom sociálnych sietí vyjadril pomerne ostro.

„Počas víkendu sa v Prahe odhrali 2 zápasy NHL. Vedenie NHL na čele s Garym Bettmanom a Billom Dalym nerešpektovalo postoj nášho ministerstva zahraničia, aby ruskí hráči nehrali. Pokiaľ súčasné vedenie NHL neodstúpi a nové vedenie sa našej demokratickej krajine neospravedlní, nie je NHL v Českej republike už viac vítaná," napísal Hašek v pondelok večer na Twitteri.

During the weekend 2 @NHL games were played in Prague. The leadership of the NHL did not respect the position of our MFA that Russian players should not play. Until the current leaders of the NHL resign and the new apologize to our country, the NHL is no longer welcome in the ČR