Vedenie Montrealu učinilo definitívne rozhodnutie! Začne Juraj Slafkovský rovno v NHL?

Slafkovský sa stal historicky prvým Slovákom, ktorého si klub zámorskej profiligy vybral z prvého miesta draftu. Z najvyššej pozície po ňom siahol Montreal. Osemnásťročný krídelník tak prekonal dovtedajší rekord Mariána Gáboríka, ktorého si v roku 2000 vybrala z tretieho miesta Minnesota Wild. Slafkovský odohral v príprave za Montreal šesť duelov a pripísal si dve asistencie.

This means Kaiden Guhle, Arber Xhekaj, Jordan Harris and Juraj Slafkovsky are starting the season with the Canadiens.