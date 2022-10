Kanonier hokejového Slovana Haščák: Pokoriť 40 gólov? Radšej beriem titul!

Do extraligy vstúpili ako sa na obhajcu patrí! Hokejisti bratislavského Slovana dokázali v piatok zmazať trojgólové manko na ľade Prešova a po triumfe 6:5 sú na čele súťaže. A to ešte majú o zápas menej. Lídrom belasých je rovnako ako vlani v majstrovskej sezóne kanonier Marcel Haščák (35).

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Skúsený útočník má po šiestich dueloch na konte 7 gólov a 2 asistencie. Čo vraví úspešný štart do sezóny a pomýšľa prvýkrát v kariére atakovať aj 40 gólovú hranicu?

Ako hodnotíte vstup do Tipos Extraligy?

Myslím si, že zatiaľ môžeme byť v kabíne spokojný. Samozrejme, že vždy je čo zlepšovať, ale po šiestich kolách sme na prvom mieste a v základnom hracom čase sme ešte neprehrali. Stratili sme doposiaľ iba dva body po predĺžení na Spiši.

Čo treba zlepšiť, aby bola spokojnosť stopercentná?

Musíme strieľať viac gólov v hre 5 na 5. A vyvarovať sa zbytočných chýb v obrane faulov, z čoho potom dostávame góly. Ale hlavne tu hru v obrannom pásme musíme zdokonaliť.

Čo vravíte na silu tímu po majstrovskej sezóne?

Kostra kádra ostala prakticky pokope, čo je základ úspechu aj v tomto ročníku. Došlo síce k pár zmenám, ale myslím si, že postupom času sa na ľade ešte viac zohráme a bude to z hernej stránky ešte lepšie.

Do trénerského tímu pribudol Ján Pardavý. Niečo sa zmenilo na hernom systéme?

Tréner Pardavý i vlaňajší kouč Andrej Podkonický preferujú rovnaký štýl. Veľmi dobre sa poznajú z národného tímu, takže hráme to isté čo vlani a všetci v tíme sme už nato aj naučení. Zatiaľ sa nám darí a verím, že to tak zostane aj počas celého ročníka.

V piatok ste prehrávali už o tri góly v Prešove a otočili ste to. Viackrát ste už zápasy zvrátili vo svoj prospech v závere…

Máme skúsené mužstvo a viacero lídrov v kádri, ktorí vedia zabrať správny čas. Našou silnou zbraňou je aj to, že sme trpezlivý a dokážeme súpera svojou silou v závere zlomiť. Ale musíme hrať celý duel koncentrovane.

Po šiestich dueloch máte na konte 7 gólov. Pred dvomi rokmi ste za Poprad nasúkali 38 zásahov, plánujete pokoriť 40-gólovú métu v základnej časti?

Do Slovana som prišiel s tým, aby som strieľal góly a pomohol mužstvu. To je moja úloha. Ale pozerám sa hlavne na tím, nie na individuálne štatistiky. Prioritou je obhajoba titulu, nie mojich 40 gólov. Samozrejme, bola by to čerešnička na torte, keby sa podarilo oboje.

V čom to je, že v extralige dominujete, ale v Lige majstrov ste bez bodu?

V domácej lige dokážeme súboje po našich chybách otočiť vo svoj prospech, ale Liga majstrov je už iný level. Tam sa jednoducho chyby neodpúšťajú. Odohrali sme niekoľko aj smolných stretnutí, ale ako som povedal, tak musíme na európskej scéne byť viac aktívnejší.

Už o mesiac je prvá reprezentačná akcia – Nemecký pohár. Ako vidíte šancu dostať sa do nominácie?

To je otázka na trénerov. Ak príde pozvánka, tak rád pôjdem.