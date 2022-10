Siedme extraligové kolo prinieslo 43 gólov: Trenčín nadelil Baranom kanára

Hokejisti HC Slovan Bratislava sú po 7. kole na čele Tipos extraligy.

V piatkovom zápase zvíťazili na ľade Prešova 6:5, hoci v zápase prehrávali 0:3 aj 1:4. Víťazný gól strelil v 58. minúte v presilovke Brant Harris. Dva góly majstra vsietil útočník Marcel Haščák, ktorý je so siedmimi presnými zásahmi najlepší strelec súťaže.

Líder produktivity je útočník Nových Zámkov Austin Farley. Proti Popradu strelil svoj šiesty gól v sezóne, ktorý pre neho zároveň znamenal 10. bod. Novozámčania potvrdili výbornú formu z úvodu sezóny a "kamzíkov" zdolali 5:4. V zápase viedli 2:0 aj 3:1, ale hostia dokázali vyrovnať na 4:4. Farley však v 44. sekunde tretej časti rozhodol o štvrtom víťazstve Novozámčanov v sezóne. So 16 bodmi sú na tom rovnako ako priebežný líder Slovan a aj tretí tím tabuľky Zvolen.

Aj Zvolenčania si v 7. kole pripísali plný bodový zisk. Na domácom ľade prehrávali s Michalovcami 0:2 aj 1:3, ale dvomi gólmi Chrisa Langkowa a víťazným Patrika Marcineka otočili skóre. Michalovčania už nastúpili bez Dannyho Krista a Chrisa Winquista, s ktorými klub ukončil spoluprácu. Prehra vo Zvolene bola pre nich štvrtá za sebou.

Rovnako ako Michalovčania mali sľubný štart do sezóny aj hráči Liptovského Mikuláša, no aj tí v piatok predĺžili svoju neúspešnú sériu. Na domácom ľade podľahli Košiciam 2:3 a nebodovali tretíkrát za sebou. V zápase viedli 1:0 aj 2:1, ale Košičania v tretej tretine otočili skóre. Dva góly, vrátane víťazného, strelil útočník Patrik Rogoň. Pre "oceliarov", ktorí odštartovali sezónu štyrmi prehrami, to bol druhý plný bodový zisk po sebe.

Najvýraznejší výsledok piatkového programu sa zrodil v Banskej Bystrici, ktorá doma podľahla Trenčínu 0:6. Banskobystričania mali za sebou tri zápasy s dvojbodovými víťazstvami, ale na domácom ľade prehrali už tretí zo šiestich duelov. Trenčania, v ktorých drese debutoval útočník Rob Flick, si pripísali druhé víťazstvo v sezóne, po ktorom sú však so 6 bodmi naďalej poslední v tabuľke. Brankár Dukly Connor Lacouvée zmaril všetkých 48 striel domácich a okrem čistého konta si pripísal aj asistenciu pri štvrtom góle hostí. Kapitán domácich Michal Kabáč nastúpil na 250. zápas v drese Banskej Bystrice.

Hráči Nitry si nenapravili chuť po tom, ako v nedeľňajšom zápase viedli na ľade Slovana 2:0 a prehrali 2:4, a pred domácimi fanúšikmi podľahli Spišskej Novej Vsi. Hostia viedli v 29. minúte už 3:0, Nitrania sa dvomi gólmi vrátili do zápasu, ale vyrovnať nedokázali.

HC´05 Banská Bystrica - HK Dukla Trenčín 0:6 (0:1, 0:2, 0:3)

Góly: 10. Čacho (Flick, Pietroniro), 25. Petráš (Sloboda, Hlaváč), 36. Pietroniro (Thelin), 46. Petráš (Čacho, LaCouvee), 57. Flick (Čacho, Petráš), 57. Sloboda (Čacho, Flick). Rozhodovali: Moller, Krajčík – Hajnik, Vyšný, vylúčení: 6:2 na 2 min, presilovky: 0:4, oslabenia: 0:0, 1983 divákov.

Banská Bystrica: Rahm (36. Belányi) – Björkung, Bačík, Luža, Holenda, Frídel, Ďatelinka, Ganz – Gašpar, Kontos, Bíreš – Bača, Sukeľ, Gabor – Urbánek, Tamáši, Kabáč – Výhonský, Sojka, Jendek

Trenčín: LaCouvee – Ozols, Nemčík, Pietroniro, Ulrych, Martiška, Starosta, Hlaváč – Petráš, Čacho, Sloboda – Thelin, Flick, Hudec – Belluš, Sojčík, Krajčovič – Stahoň, Gaťár, Vaňo



HKM Zvolen - HK Dukla Ingema Michalovce 4:3 (0:2, 2:1, 2:0)

Góly: 23. Viedenský (Marcinek), 39. Langkow (Sideroff), 51. Langkow (Hecl), 57. Marcinek (Viedenský, Csányi) - 16. Paločko (Hammond, Suja), 19. Paločko (Bjalončík), 31. Mihalik (Puliš). Rozhodovali: Kalina, Štefik - Bogdaň, Knižka, vylúčení: 5:4 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 1603 divákov.

Zvolen: Trenčan - Hain, Messner, Mudrák, Hanna, Hraško, Sládok, S. Barcík - Kašlík, Hunterbrinker, Hecl - Sideroff, Langkow, Zuzin - Jedlička, Šiška, Gropp - Marcinek, Viedenský, Csányi - A. Barcík

Michalovce: Vošvrda - Štajnoch, Glazkov, Osburn, Hammond, Macejko, Mihalik, - Puliš, Suja, Buc - Žitný, Bjalončík, Paločko - Bezúch, Chalupa, Lapšanský - Vašaš, Galamboš, Okoličány



HK Nitra - HK Grotto Spišská Nová Ves 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)

Góly: 31. Varga (Bodák, Sýkora), 54. Holešinský (Erkamps) - 7. Kerbashian (Vandas), 19. Štrauch (Giľák, Ališauskas), 29. Majdan (Giľák). Rozhodovali: Goga, Rojík - Frimmel, Hercog, vylúčení: 3:6 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1850 divákov.

Nitra: Honzík – Erkamps, Donaghey, Mezei, Bodák, Švarný, Gajdoš, Pupák – A. Sýkora, Buncis, Krivošík - R. Varga, Myklucha, Holešinský - Tvrdoň, Solenský, Molnár - Knies, Bajtek, Pekarčík - Lacka

Spišská Nová Ves: Melicherčík – Ullander, Ališauskas, Romaňák, Beaudry, Žiak, Ordzovenský – Verbeek, Kerbashian, Vandas - Štrauch, Nellis, Rapáč - Majdan, Salituro, Giľák - Hamráček, Bortňák, Tkáč - Šuty

HC MIKRON Nové Zámky - HK Poprad 5:4 (3:2, 1:2, 1:0)

Góly: 4. Klempa (Lee), 5. Šišovský (Mišiak, Chovan), 13. Ondrušek, 31. Ligas (Lee, Ondrušek), 41. Farley (Jackson) – 10. Yogan (Vainio), 18. Svitana (Drgoň, Záborský), 23. Paukovček (Paločko), 40. Kukuča (Svitana, Yogan). Rozhodovali: Baluška, Žák - Kacej, Orolin, vylúčení: 6:5 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 1:1, 2200 divákov.

HC MIKRON Nové Zámky: Kantor - Lee, Hatala, Kozák, Mart. Chovan, Mich. Roman, Ligas, Babeliak, Knižka - Farley, B. Johnson, Jackson - T. Mikúš, J. Mikúš, Števuliak - Šisovský, Ondrušek, Mišiak - Klempa, Barto, Faith

HK Poprad: Peters - Drgoň, Meliško, Vainio, M. Mešár, Bokroš, Brincko, Nahalka - Záborský, Skokan, Svitana - Bubela, Paukovček, Yogan - Kukuča, Mlynarovič, Petráš - Soberg, Matej Paločko, Valigura



HC MV Transport Prešov - HC Slovan Bratislava 5:6 (3:1, 1:3, 1:2)

Góly: 7. Šimun (Giles, K. Jendroľ), 10. Higgins (Šimek), 18. Girduckis (Turan), 25. Sýkora (Neuls, Šimun), 48. Martin (Nátny) - 19. Harris (Pecararo, Takáč), 28. Haščák (MacKenzie), 29. Török (Šotek, Ackered), 36. Valach, 42. Haščák (Pecararo), 58. Harris (Pecararo). Rozhodovali: Korba, Stano - Janiga, Jurek, vylúčení: 6:7 na 2 min., presilovky: 0:3, oslabenia: 0:0.

Prešov: Bespalov - Turan, D. Jendroľ, Higgins, Rajnoha, Giles, Nátny, F. Fekiač - Sýkora, Šimun, Neuls - Gerlach, Šimek, Nauš - Žilka, Girduckis, Martin - K. Jendroľ, Klíma, Krajč - Vojtech

Slovan: Baroš - Valach, Ackered, MacKenzie, Beňo, Sersen, Golian, Maier - Fominych, Zigo, Haščák - Pecararo, Harris, Takáč - Lukošík, Minárik, Matoušek - Šotek, Bezák, Török

MHk 32 Liptovský Mikuláš - HC Košice 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)

Góly: 16. Kalousek (Haluška), 38. Ventelä (Drábek, Kuru) – 18. Rogoň (Lamper), 53. Slovák (Southorn, Chovan), 54. Rogoň. Rozhodovali: Výleta, Novák – Gegáň, Valo, vylúčení: 3:2 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 700 divákov.

L. Mikuláš: Valent – Mesikämmen, Ventelä, Mezovský, Diakov, Hudec, Novajovský, Braun, Kapičák – Drábek, Kuru, Karsums – Kriška, Vähätalo, Handlovský – Michalík, Walega, Uhrík – Kalousek, Šmída, Haluška

Košice: Košarišťan – Olsson, Southorn, Ferenc, Novota, Šedivý, Deyl, Bartoš – Bartánus, Campbell, Leskinen – Watling, Slovák, Chovan – Lamper, Linet, Rogoň – Milý, Havrila, Jokeľ