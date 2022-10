Čech hrajúci v KHL šokuje: Že nemôžem reprezentovať? V Rusku som šťastný!

Následky ruskej agresie voči Ukrajine sa preniesli aj do hokejového prostredia. Hneď niekoľko zväzov naprieč Európou zakázalo hráčom pôsobiacim v KHL reprezentovať krajinu. Patrí medzi nich takisto Česko.

Najnovšie sa k tejto téme poriadne kontroverzným spôsobom vyjadril reprezentant našich západných susedov Dmitrij Jaškin. „Je to rozhodnutie zväzu, nedá sa nič robiť. Ja som šťastný, že môžem hrať za Petrohrad a plne sa na to sústredím,“ povedal ruským novinárom na tlačovej konferencii po zápase so Spartakom Moskva.

Okrem kapitána SKA sa obmedzenie obliecť najcennejší dres týka takisto jeho krajana Rudolfa Červeného. Podľa slove 29-ročného útočníka sú všetci cudzinci hrajúci v Rusku spokojní. „Každý z chlapcov, s ktorými som sa rozprával, sa chce vrátiť do KHL,“ šokoval vyjadrením odchovanec hokeja vo Vsetíne.