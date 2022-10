Regenda v príprave žiari, siaha na NHL: Veľká pochvala od trénera Anaheimu

Slovenský hokejista Pavol Regenda (22) si mimoriadne úspešne počína v príprave pred štartom sezóny NHL, keď v piatich zápasoch v drese Anaheimu Ducks nazbieral šesť bodov za tri góly a tri asistencie.

Pochvalne sa na jeho adresu vyjadril aj tréner "káčerov" Dallas Eakins, ktorý vyzdvihol najmä jeho fyzické parametre a dobrý pohyb pred súperovou bránkou.

Dvadsaťdvaročný útočník, ktorý v lete podpísal s Ducks dvojročný nováčikovský kontrakt, zažiaril v noci na stredu v prípravnom dueli s Los Angeles Kings. K víťazstvu 5:4 prispel jedným presným zásahom a dvomi asistenciami. Jeho útok s Derekom Grantom (1+3) a Maxom Jonesom (2+0) bol na nezastavenie, postaral sa o deväť kanadských bodov. "Myslím si, že Granter (Derek Grant), Jonesy (Max Jones) a Regenda hrali väčšinu zápasu tak, ako si to predstavujeme. Nič komplikované, jednoduchá hra, ktorá si vyžaduje veľa vôle a zanietenia. A oni to presne robili a boli za to odmenení, rovnako ako celý tím," uviedol Eakins pre klubový web na adresu produktívnej štvrtej lajny.

Regenda robí v príprave všetko pre to, aby sa udržal v kádri Ducks a sezónu začal v prvom tíme. "Som bližšie, ale ešte stále ďaleko," povedal slovenský krídelník pre Orange County Register ešte pred utorkovým stretnutím. V ňom naplno predviedol svoje schopnosti.

Úspešne si poradil aj s gólovou šancou, keď sa v 37. minúte za stavu 3:4 ocitol po prihrávke Granta sám pred súperovým brankárom a zakončil presne k bližšej žŕdke. Vyhlásili ho za tretiu hviezdu zápasu. "Snažím sa na ľade spoznávať všetkých hráčov. Dnes som požiadal Granta o radu, čo mám zlepšiť počas hry v oslabeniach. Usilujem sa od každého sa niečo priučiť, aby som sa zlepšoval. Myslím si, že sa mi to počas kempu darí. Pracujem na detailoch, ako hrať v priestoroch okolo bránky, to sú miesta, z ktorých viem dávať góly. Pracujem na tom, lebo sa chcem prebojovať do NHL, to je môj sen."

Bronzovému medailistovi zo ZOH v Pekingu a najlepšiemu slovenskému strelcovi na tohtoročných MS sa po úspešnom nováčikovskom kempe "káčerov" strelecky darí aj v tom hlavnom. "Chalani tu sú šikovnejší, vedia podržať puk, lepšie si prihrať. To mi viac vyhovuje. Dva roky som hral na Slovensku najvyššiu súťaž, takže som si už zvykol na mužský hokej. Cítim sa oveľa lepšie a chcem v tom pokračovať," zdôraznil. Regenda má našliapnuté, aby sa z extraligových Michaloviec prebojoval priamo do NHL.

Po posledných škrtoch je v kádri Ducks už iba 15 útočníkov. Jeho výkony ocenil aj hlavný tréner Anaheimu, ktorý si Regendovu hru všimol už počas letného rozvojového kempu. "Bolo vidno, že je to veľká nádej. Mladík toho veľa nacestoval a hral veľmi dobrý hokej. Mal toho veľa odohraté, bol plný energie. Jeho pozitívnymi stránkami sú dobrá hokejová postava a vie sa pohybovať pred súperovou bránkou. Má na to nos, nebojí sa chodiť do predbránkových priestorov," pochválil Regendu kouč Eakins.