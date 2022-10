Generálny manažér Montrealu Kent Hughes to povedal priamo: Čo urobíme so Slafkovským!

Vyjadril sa ten najpovolanejší! Generálny manažér tímu Montreal Canadiens Kent Hughes vyslovil miernu nespokojnosť s výkonmi útočníka Juraja Slafkovského (18), ktorý počas dvoch prípravných zápasov v drese Habs nezaznamenal ani jeden bod.

Hughes bude preto už čoskoro nútený spraviť ťažké rozhodnutie. Pošle slovenského kanoniera na farmu do AHL, alebo nedajbože skončí ešte rok vo Fínsku?

Hokejová verejnosť v Kanade i na Slovensku horúčkovite rozoberá blízku budúcnosť Juraja Slafkovského, ktorého si v lete na drafte vybral Montreal z pozície celkovej jednotky. Práve preto sa teraz rozhodol prehovoriť ten najpovolanejší.

„Uvidíme, ako bude Juraj vo vývoji napredovať. Myslím si, že dva prípravné zápasy, ktoré odohral, boli trochu sklamaním. Na turnaji nádejí v Buffale však patril medzi našich najlepších útočníkov. Vypracoval si toľko ofenzívnych šancí, že mu nikto iný z tímu nebol schopný konkurovať. Cítiť tam nevyrovnanosť, ktorá sa premietla do prípravných zápasov,“ povedal GM Canadiens Kent Hughes v podcaste Ray and Dregs a hneď pokračoval:

„Keď sme sa rozhodovali na drafte, nebolo naším cieľom vybrať najlepšieho 18-ročného hráča, ale hľadali sme čo najlepšieho útočníka do budúcnosti. Nebudeme preto robiť populárne rozhodnutia, ale spravíme to, čo bude pre Juraja z dlhodobého hľadiska najviac prospešné,“ dodal Hughes, na ktorého slová nadviazal analytik kanadskej televízie TSN Craig Button. Ten si dokonca myslí, že by Slafkovskému neuškodilo, keby sa v tejto sezóne vrátil do Fínska.

„Neviem, aké konkrétne očakávania má od neho vedenie tímu, no nesmiete zabúdať, že Juraj má stále len 18 rokov. Kent Hughes dobre vie, že musí dať Slafkovskému priestor na to, aby sa zdokonaľoval a rozvíjal svoje zručnosti podľa vlastného tempa. Mladý Slovák síce má viac ako 190 cm a všetky fyzické predpoklady, ale NHL je tá najlepšia hokejová liga na svete. Mladí hráči na to nemusia byť vždy pripravení. Ja osobne by som ho poslal naspäť do Fínska a nechal ho hrať tam, nech rozvíja svoju ofenzívnu hru,“ zhodnotil Button.