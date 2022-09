Padla definitíva: Predstavia sa ruskí hokejisti z NHL v Prahe?

Ruskí hokejisti sa môžu zúčastniť zápasov NHL medzi San Jose a Nashvillom v Prahe. Víza majú, povedal serveru Zoznam Správy poradcu premiéra Petra Fialu (ODS) pre bezpečnosť a zahraničné vzťahy Tomáš Pojar.

Otváracie stretnutia novej sezóny NHL sa budú v O2 aréne hrať v piatok 7. októbra a o deň neskôr. "Jedná sa o súkromnú akciu, víza majú, takže z pohľadu štátu nie je dôvod ich nevpustiť. Národnú bezpečnosť ich prítomnosť rozhodne neohrozuje. A to ani nespomínam, že okrem schengenských víz majú dlhodobé pracovné víza americké a žijú v USA," uviedol Pojar.

Účasti ruských hokejistov v zápasoch NHL v Prahe sa snažil kvôli vojne na Ukrajine zabrániť bývalý brankár Dominik Hašek. Olympijský šampión z Nagana a dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára sa obrátil na ministerstvo zahraničia, ktoré listom vyzvalo vedenie NHL, aby ruskí hráči do Česka nejazdili.

Minister zahraničia Ján Lipavský (Piráti) v pondelok uviedol, že by ruskí hokejisti schengenské víza dostať nemali, ale ak už platné víza majú, mali by byť do krajiny vpustení.

San Jose má v kádri útočníkov Alexandra Barabanova, Jevgenija Svečnikova, Daniila Guščina, Timura Ibragimova a obrancu Artemija Kňazeva. V príprave z nich doteraz nastúpili len Svečnikov a Guščin. V Nashville sú brankár Jaroslav Askarov a útočníci Jakov Trenin a Jegor Afanasjev.

Generálny manažér San Jose Mike Grier už skôr uviedol, že tím v Prahe nastúpi buď s ruskými hráčmi alebo vôbec. NHL po vypuknutí konfliktu na Ukrajine účasť ruských hokejistov v lige neobmedzila.

Väčšina športových federácií po vypuknutí vojny na Ukrajine zakázala ruským športovcom účasť na svojich akciách. Ako jednotlivci a s neutrálnym statusom môžu pretekať cyklisti a hrať tenisti.