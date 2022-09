Súboj neporazených pre Slovan: Michalovciam uštedril prvú prehru v sezóne

Hokejisti Slovana Bratislava zdolali v šlágri 4. kola Tipos extraligy Duklu Michalovce 4:1.

Michalovčania utrpeli v tejto sezóne prvú prehru, Slovan naopak nestratil ešte ani bod. Pod triumf úradujúceho majstra sa gólovo podpísali Tomáš Matoušek, Marcel Haščák, Liam Pecararo a Samuel Takáč za hostí sa presadil Jakub Suja.

4. kolo TEL:

HC Slovan Bratislava - HK Dukla Ingema Michalovce 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Góly: 5. Matoušek (Minárik), 26. Haščák (Takáč, Harris), 49. Pecararo (Minárik), 59. Takáč (MacKenzie, Beňo) - 48. Suja (Buc). Rozhodovali: Krajčík, Štefik - Jurčiak, Valo, vylúčení: 5:4, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 4087 divákov.

Slovan: Hlavaj – Golian, Valach – Beňo, MacKenzie, Sersen Gachulinec, Maier, Torok – Haščák, Preisinger, Pecararo – Takáč, Harris, Fominych – Matoušek, Minárik, Lukošik – Zigo, Šotek

Michalovce: Vošvrda – Štajnoch, Glazkov, Osburn, Hammond, Macejko, Mihalik – Puliš, Suja, Buc – Žitný, Kristo, Paločko – Bezúch, Bjalončík, Lapšanský – Vašaš, Galamboš, Chalupa

Michalovčania o lepší výsledok prišli najmä v prvej tretine, v ktorej mali viac šancí ako Slovan. "My sme mali dobrý vstup do zápasu, mali sme optickú prevahu a možno aj viac striel, ale potom sme dostali gól z ničoho a Slovan si to už postrážil. Mrzí nás, že si nevezieme žiadne body," povedal obranca Dukly Martin Štajnoch.

Na bratislavský ľad sa vrátil po roku, predtým hral v Slovane s prestávkami od roku 2008. Fanúšikovia niekoľkokrát skandovali jeho meno: "Bolo to dojímavé, kus zo mňa tu navždy zostane," reagoval obranca Michaloviec.

Tréner Slovana Ján Pardavý bol spokojný s výsledkom i hrou: "Pre nás to bol ťažký zápas, ale mentálne a psychicky sme sa na to pripravili. V druhej tretine sme sa zdvihli, premenili sme presilovku. V tretej tretine nás zastavil neuznaný gól, ale dali sme hneď po góle súpera gól aj my a to nás upokojilo."