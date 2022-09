Slafkovský medzi najlepšími! Slovák podľa experta ašpirantom na zisk prestížnej trofeje

Zámorský expert Tony Ferrari z portálu The Hockey News zaradil slovenského hokejového útočníka Juraja Slafkovského medzi dvadsať najväčších kandidátov na zisk Calderovej trofeje pre najlepšieho nováčika základnej časti sezóny 2022/2023 v zámorskej NHL.

Tohtoročnú draftovú jednotku klubu Montreal Canadiens umiestnil vo svojom zozname na štrnástu pozíciu.

"So svojou postavou a pohyblivosťou by si mal vybojovať miesto v zostave Canadiens. Na útočnej hre stále musí pracovať, ale počas minulej sezóny sa postupne zlepšoval a dospieval. Na ZOH exceloval a na majstrovstvách sveta sa ukázal v dobrom svetle, ale bolo to v slabšej konkurencii, aj keď proti mužom."

„Teraz dostane šancu ukázať, že jeho schopnosti získať puk pri mantineli a prihrávkou poslať spoluhráča do šance alebo sa sám dostať do streleckej pozície budú fungovať aj v najlepšej lige sveta," napísal Ferrari k 18-ročnému Košičanovi.

Slafkovský už má za sebou kemp nováčikov a prvé dva zápasy v drese Montrealu Canadiens na turnaji nádejí v americkom Buffale, pripísal si v nich jednu gólovú prihrávku.

V najbližších dňoch sa predstaví aj v hlavnom prípravnom kempe "Habs", v ktorom zabojuje o miesto v prvom tíme a šancu odštartovať najbližší ročník v kanadsko-americkej profilige. Súčasťou organizácie z Québecu je aj jeho krajan Filip Mešár, ktorého v júli draftovala z 26. miesta.