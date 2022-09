Nečakané stretnutie Mariána Studeniča: Navštíviť ho prišla 93-ročná Slovenka!

Reprezentačný forvard sa aktuálne so svojím tímom pripravuje v hlavnom kempe na nový ročník NHL. Skalický rodák zrejme ani vo sne netušil, aká cenná návšteva ho príde podporiť.

Edwin Esparza, fanúšik Dallasu Stars, pridal na Twitter v piatok fotografiu staršej panej. „Chce stretnúť Mariána Studeniča,“ napísal do popisu, pričom neváhal označiť ani organizáciu klubu zámorskej profiligy.

Na odozvu dlho čakať nemusel. Prešlo iba niekoľko minút a oficiálny účet zamestnávateľa Slováka odpovedal. „Tak to teda poďme uskutočniť,“ príjemne zaskočil Dallas Stars.

A svoj sľub naozaj americký klub dodržal. Veľmi milý moment zachytila na sociálnych sieťach reportérka Taylor Bairdová. „93-ročná slovenská fanúšička prišla, aby sa mohla stretnúť s Mariánom Studeničom. Povedala mu – rob tak, aby si hral dobre, takým štýlom, akým to robia staré mamy,“ popísala sympatické stretnutie, ktoré rýchlo obletelo svet.

A 93-year old Slovak fan here in Cedar Park came to meet Marian Studenic today. She told him that he “better play good!” In the gentle scolding way only a grandmother can do. pic.twitter.com/lLA1hSVgqo