Cieľ útočníka NY Rangers Adama Sýkoru pred hlavným kempom NHL: Odohrať aspoň zápas za A-tím!

Je šťastný zo skvelých skúseností a odovzdáva zo seba maximum, aby sa ukázal v najlepšom svetle! Reč je o talentovanom útočníkovi Adamovi Sýkorovi (18), ktorý v lete podpísal trojročný nováčikovský kontrakt so slávnym klubom NHL NY Rangers.

Reprezentant Slovenska sa už týždeň nachádza v nováčikovskom kempe a v najbližších hodinách ho zrejme čaká aj hlavný kemp, kde sa už stretne aj s hráčmi A-tímu Jazdcov. Hoci vie, že budúci ročník odohrá ešte za Nitru, chce odohrať aspoň jeden duel proti zámorským hviezdam!

Odkedy ste sa zapojili do nováčikovského kempu NY Rangers?

Do New Yorku som priletel 13. septembra a na druhý deň som sa už hlásil v tréningovom centre. Prvý deň sme absolvovali záťažové testy, skontrolovali nám srdce, tlak, takže takú komplet previerku, či sme schopní zvládnuť tento kemp. A ešte sme stihli aj tréning na suchu i ľade. Mal som teda možnosť zoznámiť sa s chalanmi i trénermi, čo bolo super.

Máte za sebou už aj dva prípravné zápasy. Ako dopadli?

Výsledkovo nie ideálne, obidva sme s Philadelphiou prehrali, ale mne to dalo veľmi veľa. Naozaj, celý tento pobyt je pre mňa obrovská škola a snažím sa ísť stále na maximum a zbierať cenné skúsenosti.

Kde sa vlastne nachádza tréningové centrum? Je ďaleko od slávnej Madison Square Garden, kde hráva tím NY Rangers svoje zápasy NHL?

Asi hodinku autom od hlavnej arény. Bývame blízko tréningového komplexu, takže je to super zorganizované a podmienky sú vynikajúce.

Už o pár hodín sa začína aj hlavný kemp, kde už budú všetci hráči A-tímu. Ako vidíte svoje šance dostať sa do tejto spoločnosti?

Ak by som sa dostal do hlavného výberu a mohol trénovať s hráčmi NHL, bolo by to skvelé. Verím, že sa mi to podarí a pobijem sa aj o možnosť nastúpiť aspoň v jednom prípravnom stretnutí. Viem, že to bude náročné, že teraz už prídu v kádri čistky, ale dám do toho všetko.

Je ešte nejaká šanca, že by ste nový ročník začali napríklad na farme NY Rangers v AHL?

Myslím si, že nie. Už dávnejšie sa vedenie rozhodlo, že ešte budúcu sezónu odohrám na Slovensku za Nitru. Aj letenku mám zakúpenú na koniec septembra.

Stihli ste sa stretnúť v New Yorku aj s chalanmi z New Jersey - Tomášom Tatarom a so Šimonom Nemcom?

Nie. Nebol na to čas. Ale bol som si pozrieť aspoň centrum New Yorku a jeho pamiatky, čo bolo super.