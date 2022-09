Zámorský novinár naložil Tomášovi Tatarovi: Ak sa nevzchopíš, je to tvoj koniec!

Valí sa kritika! Minulá sezóna sa pre hokejového útočníka Tomáša Tatara (31) určite neodvíjala podľa jeho predstáv. V 76 zápasoch za New Jersey Devils zaznamenal len 15 gólov a pridal rovnaký počet asistencií. Ideálna nebola ani jeho hra bez puku, keď v defenzíve výrazne zaostával. Na jeho výkony si preto posvietil zámorský novinár Nick Villano, ktorý Slovákovi poriadne naložil.

Expert portálu Pucks and Pitchforks vicemajstra sveta z roku 2012 vôbec nešetril. „Diabli podpísali s Tatarom vlani dvojročný kontrakt v celkovej hodnote 9 miliónov dolárov. Vedenie dúfalo, že sa z neho vykryštalizuje skvelá posila do jedného z prvých dvoch útokov. Šancu presadiť sa rozhodne dostal. Tatar totiž hral na ľade viac ako 100 minút s talentovaným Jackom Hughesom a takmer 300 minút s kapitánom Nicom Hischierom. Zvyšných 543 minút odohral bez nich. To preto, lebo hlavný tréner mal lepšie možnosti, koho postaviť k dvom najlepším centrom v tíme,“ začal svoje rozprávanie Villano, ktorý sa zameral aj na defenzívne výkony rodáka z Ilavy.

„Pokiaľ Tatar korčuľoval s jedným z týchto dvoch hviezdnych stredných útočníkov, jeho útok dával na ľade rovnako góly, ako dostával. Keď však bol Tatar na ľade bez nich, bola to katastrofa. Pomer sa závratne obrátil v jeho neprospech do finálnej formy 19:35. Tatar nebol nikdy príkladom konzistentnosti. Má tak jednu-dve dobré sezóny a potom odpadne. V každom prípade sa zatiaľ vždy dokázal odraziť od dna,“ dodal s miernym optimizmom zámorský expert.

„Od novej sezóny mu začne platiť posledný rok v jeho zmluve. Bude mať preto zrejme poslednú šancu dokázať, že je stále hráč hodný NHL. Pokiaľ sa však nevzchopí, môže sa celkom reálne stať to, že hráč s platom 4,5 milióna dolárov ročne sa bude na zápasy dívať len z lavičky,“ uzavrel Villano.