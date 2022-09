Martin Chromiak vo výbornej forme: Za Los Angeles Kings dvakrát skóroval

Slovenský útočník Martin Chromiak pomohol dvoma gólmi hokejistom Los Angeles Kings k víťazstvu nad tímom Vegas Golden Knights 5:4 po nájazdoch na turnaji Rookie Faceoff v San Jose. Skóroval na 3:4 a postaral sa vzápätí aj o vyrovnávajúci gól.

Šimon Nemec sa predstavil v drese New Jersey na podujatí Prospects Challenge v Buffale, no nebodoval. Devils nestačili na Buffalo Sabres 4:7. Adam Sýkora nastúpil v prípravnom stretnutí za New York Rangers pri prehre 1:5 s Philadelphiou. Do kanadského bodovania sa nezapísal.