Počas turnaja zomrel mladý hokejista († 19): Krátko predtým sa stal kapitánom

K tragickej udalosti malo podľa média CBC dôjsť na turnaji v južnom Ontáriu. „Eli mal tu najlepšiu starostlivosť od našich zdravotníkov a rýchlu reakciu od ambulantného personálu. Lekári nám v nadchádzajúcich dňoch poskytnú odpovede,“ píše sa v oficiálnom vyjadrení klubu.

Organizácia Ayr Centennials pôsobila v zámorskej juniorskej súťaži GOJHL. Vedenie ligy sa po zdrvujúcej správe rozhodlo preložiť všetky stredajšie a štvrtkové duely. „Vzhľadom k okolnostiam incidentu nebude GOJHL v tejto chvíli zverejňovať žiadne ďalšie informácie,“ uvádza. Okolnosti úmrtia mladého hokejistu nateraz nie sú známe.

A tribute to the late Eli Palfreyman. A charismatic leader, a fierce competitor, everyone's friend and a forever Centennial. We love you Eli. Deepest condolences to his family, friends and the entire @AyrCentennials organization. #RIPFreyman pic.twitter.com/QGaSy5bw0i