Štátny tajomník Ivan Husár: Hokejisti idú do KHL zarábať krvavé peniaze!

Šestici slovenských hokejistov adresoval tvrdé slová! Štátny tajomník pre šport na ministerstve školstva Ivan Husár (60) si pri príležitosti výročia invázie vojsk Varšavskej zmluvy do bývalej ČSSR nedal servítku pred ústa. Na svojom profile sa tvrdo pustil do slovenských hokejistov, ktorí napriek invázii Ruska na Ukrajinu podpísali zmluvy s klubmi KHL.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Husár tvrdí, že súťaž má financie prevažne zo štátnych firiem a je výkladnou propagandistickou skriňou vojenského agresora Putina. „Budete prisluhovať jeho propagande. Budete propagovať ligu v krajine, ktorá si vašu rodnú vlasť dala na zoznam nepriateľov Ruska. Ste ignoranti. To som tým chcel povedať. Bezcitní ignoranti!“ rozpálil sa.

Podľa neho idú zarábať krvavé peniaze, idú po ruke systému, ktorý urobí veľa preto, aby dokázal, že liga je bohatá, že sa jej nič sankčné zo Západu nedotklo.

Pripomenul, že štyria hokejisti získali bronz na OH v Pekingu a s ním podľa zákona nárok na rentu, ktorá im hodí za 40 rokov pol milióna eur - ak sa dožijú priemerného veku dožitia 75 rokov.

„Navrhnem, aby náklady na týchto hráčov v reprezentácii Slovenska neboli oprávnené. Verejný záujem športu je verejný záujem,“ zastrája sa bývalý volejbalový reprezentant, tréner, manažér a hráč VKP Bratislava (pred revolúciou ČH Bratislava).

Hokejistom sa k háklivej a najmä politickej téme priveľmi vyjadrovať nechce. ,,Nebudem sa vyjadrovať k politike,“ reagoval útočník Čerepovca Adam Liška.

Patrik Rybár, brankár Spartaka Moskva, už dávnejšie svoje rozhodnutie obhajoval pre denník Šport: ,,Som za to, aby šport ľudí spájal a nie rozdeľoval. Vojnu na Ukrajine odsudzujem, rovnako ako všetky predtým v Iraku, v Sýrii či Afganistane. Rozhodol som sa živiť hokejom, som v najlepších rokoch a odmalička som hokeju obetoval veľa. Snažil som sa nájsť ponuky v Európe, ale žiadne zaujímavé neprišli.“ Čajkovský ani Krištof nereagovali. V KHL má pôsobiť aj Jaroš a ako siedmy Húska, ktorý podpísal včera prestup do Novgorodu.

Ich obhajcovia argumentujú, že v zámorskej NHL stále pôsobí s miliónovými zárobkami množstvo ruských hokejistov a nikomu to neprekáža. Rovnako v KHL nie sú Slováci jedinými cudzincami. Zatiaľ ani jedna krajina podpisovať kontrakty s KHL svojim občanom nezakázala. Ale napríklad Fínsky hokejový zväz už dávnejšie avizoval, že nebude na majstrovstvá sveta nominovať hokejistov pôsobiacich v Rusku.

Slovenský hokejový zväz pre Nový Čas reagoval stroho, ale hráčov neodsúdil a zvolil diplomatickú rétoriku: „Nezvykneme komentovať statusy politikov na sociálnych sieťach a nevidíme dôvod to meniť. Ak príde oficiálne nariadenie, budeme ho rešpektovať.“

ČO NA TO HOVORIA BÝVALÍ HRÁČI A TRÉNERI?

Richard Kapuš (49), bývalý reprezentant, hrával aj v Rusku, aj na Ukrajine:

- Miešať hokej s politikou je nezmysel. Je to každého osobná vec. Chlapci sú profíci. Musia živiť svoje rodiny. Aj USA viedli vojny a NHL bežala ďalej a podpisovali hráčov z Európy.

Jozef Stümpel (50), majster sveta, hrával aj v ruských kluboch:

- A prečo by tam nemali hrať? Prečo to máme spájať s vojnou? Je to kvalitná liga a našim chlapcom to môže len pomôcť. Je to ich slobodné rozhodnutie.

Ľubomír Pokovič (62), bývalý hráč, ako tréner pôsobil aj v KHL:

- Vôbec by som im to nevyčítal. Nemajú veľa rokov na to, aby si zarobili a hrali v kvalitnej súťaži. Zaujímavé je, že odkiaľ odišli severania a Česi, prišli hráči z Kanady, USA a dokonca aj traja Lotyši.