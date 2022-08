Jozef Golonka o dare od ruského prezidenta a o kritike slovenských a českých hráčov v KHL: Dres od Putina si nechám!

Čo legenda, to iný názor. Kým bývalý český brankár Dominik Hašek (57) ostro kritizuje hokejistov-krajanov, ktorí napriek invázii na Ukrajinu budú hraťv ruskej KHL, niekdajší slovenský útočník a tréner Jozef Golonka (84) zvolil zmierlivejší tón. Golonka priznal, že dres, ktorý pred dvoma rokmi dostal od ruského prezidenta Vladimira Putina, má stále doma a vrátiť ho nemieni.

Hašek tvrdí, že práca českého občana v Ruskej federácii je podporou tamojšieho režimu a vojny na Ukrajine. Chce, aby vláda a parlament prijali zákon, ktorý by také niečo zakázal. Do KHL sa pritom chystajú aj viacerí Slováci...

„Musím priznať, že ma Hašek dosť prekvapil. Je zaujímavé, že taký Jágr, čo je tretí najlepší hráč v histórii NHL, sa k tejto téme verejne nevyjadruje. Ja som mal medzi Rusmi nepriateľov aj priateľov. Takisto aj medzi Švédmi. Vždy sme si to vybavili na ľade. Potom sme si však sadli a dali deci vínka,“ povedal pre Nový Čas Jozef Golonka a pritvrdil: „Položme si však otázku, prečo niekomu prekáža, že Slováci a Česi idú hrať do KHL, a nikomu neprekáža, že Rusi obliekajú dresy klubov z NHL.

Vlna kritiky sa nesie aj na jednu z najväčších hviezd zámorskej NHL, útočníka Washingtonu Alexandra Ovečkina, ktorý vojnu neodsúdil. „Čo sa týka Ovečkina, myslím si, že mnohým prekáža zo športovej stránky. Je to výnimočný hokejista, na ľade vyniká. To, že má fotku s Putinom na svojom instagrame, je jeho súkromná vec. On tú vojnu nevyvolal. Vážim si ho. Keď sú majstrovstvá sveta alebo olympijské hry, ešte ani poriadne nedohrá svoj zápas v NHL a už si balí kufor a letí za zbornou.“

Putinov dres

Golonka si v roku 2020 na Ruskom veľvyslanectve v Bratislave slávnostne prevzal dres, ktorý mu poslal prezident Putin. „Nemám ho prečo vracať. Som presvedčený, že by sa politika nemala miešať so športom. Som apolitický človek. Mojou politikou bolo víťaziť a robiť radosť divákom. Ten dres mám doma dobre schovaný. Bola to pre mňa veľká česť, že som mohol takto komunikovať cez neho,“ pokračoval bývalý skvelý útočník svetového formátu.

Golonka síce na konci kariéry hral tri roky v Nemecku a neskôr tam aj trénoval, no bolo to za iné peniaze, aké sa platia dnes. „Ja z hokeja nemám milióny a ani jachtu alebo drahé autá. Mám spomienky - či to bolo stretnutie s Richardom Nixonom a Jayne Mansfieldovou na ZOH 1960 v Squaw Valley, alebo s britskou kráľovnou. K nej sme sa dostali s Mekym Žbirkom. Takisto som bol na večeri za jedným stolom so švédskym kráľom, poznal ma ešte z čias, keď bol korunný princ. Spomínam aj na stretnutie s bývalým šéfom bavorskej CSU Franzom Josefom Straussom. To bolo v časoch studenej vojny. Toto mi v pamäti zostane do konca života,“ uzavrel Golonka.

Sovietskym hokejistom odmietol podať ruku

Na MS 1969 československí reprezentanti vyhrali nad ZSSR 2:0. Po zápase Golonka a spol. na protest proti invázii z predchádzajúceho roku odmietli súperom podať ruky. „Riskovali sme a ŠTB to naštvalo. Aj mňa vypočúvali. Kto si teraz na tých našich chlapcov spomenie?“ vrátil sa do minulosti Golonka a uzavrel: „Ja som kvôli politike prišiel o dva tituly majstra sveta. V roku 1962 nedostal tím NDR víza do USA a my sme tam tiež necestovali. Mali sme pritom na zlato! V roku 1969 mal byť šampionát v Prahe, ale presunuli ho do Štokholmu. Boli sme vo skvelej forme, ale nemali sme výhodu domáceho prostredia. Navyše poľský rozhodca neuznal môj‚ zlatý gól‘.“

Čo si o Slovákoch v KHL myslia legendy:

Richard Kapuš (49), bývalý reprezentant, hrával aj v Rusku, aj na Ukrajine:

- Miešať hokej s politikou je nezmysel. Je to každého osobná vec. Chlapci sú profíci. Musia živiť svoje rodiny. Aj USA viedli vojny a NHL bežala ďalej a podpisovali hráčov z Európy.

Jozef Stümpel (50), majster sveta, hrával aj v ruských kluboch:

- A prečo by tam nemali hrať? Prečo to máme spájať s vojnou? Je to kvalitná liga a našim chlapcom to môže len pomôcť. Je to ich slobodné rozhodnutie.

Ľubomír Pokovič (62), bývalý hráč, ako tréner pôsobil aj v KHL:

- Vôbec by som im to nevyčítal. Nemajú veľa rokov na to, aby si zarobili a hrali v kvalitnej súťaži. Zaujímavé je, že odkiaľ odišli severania a Česi, prišli hráči z Kanady, USA a dokonca aj traja Lotyši.