Nemec reagoval na prestupové šumy: Výmena do Calgary? Asi ako Ronaldo do Slovana!

Je pripravený zabojovať o miesto v prvom tíme! Reč je o obrancovi Šimonovi Nemcovi (18), ktorého si začiatkom mesiaca na drafte NHL vybral zo skvelého druhého miesta klub New Jersey Devils.

Hoci sa nedávno objavili špekulácie, že ho chcú vymeniť do Calgary, Nemec to vníma za informačnú kačicu. Letnú prípravu strávi na Liptove a do zámoria plánuje odcestovať na začiatku septembra.

Bronzový medailista z Pekingu Šimon Nemec vie, že v novej sezóne bude na sto percent pôsobiť za veľkou mlákou. „Sú iba dve možnosti. Buď budem hrať v NHL, alebo v nižšej súťaži v AHL. Všetko sa rozhodne na septembrovom kempe, do ktorého chcem ísť pripravený na sto percent."

„Viem, že ak budem podávať dobré výkony, tak šanca hrať v profilige určite príde. Na rozdiel od útočníkov to budem mať ťažšie, keďže v prvom mužstve hrá iba šesť zadákov,“ povedal na utorkovej autogramiáde v Poprade talentovaný obranca. „Som rád, že prišlo na podpisovku veľa ľudí. Je to daň za úspech, ale radi sme aj s ďalšími chalanmi rozdali fanúšikom podpisy a urobili si s nimi fotky.“

Písali mu spoluhráči

Hoci sa pred pár dňami objavili špekulácie, že vedenie Jersey plánuje vymeniť nášho zadáka napríklad do Calgary, slovenský reprezentant túto správu vtipne okomentoval: „Niekto niečo napíše a potom sa to preberie, ale je to kačica. To je, ako keď ja teraz poviem, že Ronaldo prestúpi do Slovana Bratislava,“ zasmial sa Šimon, ktorému po drafte i samotnom podpise trojročného nováčikovského kontraktu písalo viacero hráčov Jersey. „Samozrejme, že som bol v kontakte s Tomášom Tatarom, ale ozval sa mi kapitán Hischier, Hughes a ďalší chalani. Bolo to milé.“

Príprava na Liptove

Bývalý hráč Nitry absolvuje letnú prípravu na Slovensku. „Vedenie Jersey to nechalo na mne. Momentálne sa plánujem pripravovať v rodnom Liptovskom Mikuláši s Filipom Mešárom a zrejme pôjdem potom aj s A-tímom na ľad. Do zámoria odchádzam začiatkom septembra,“ doplnil Nemec.

MS v auguste je nezmysel

Reprezentačný obranca sa vyjadril aj k neúčasti na augustovom šampionáte do 20 rokov. „Vedenie Jersey mi štart neodobrilo a ja som s nimi aj súhlasil. Mal som dlhú sezónu, odohral som vyše 90 stretnutí a potrebujem sa dobre pripraviť na nový ročník. Mať vrchol sezóny v polovici augusta je nezmysel. Nebol by som stopercentne pripravený a potom by som to v priebehu ročníka aj pocítil,“ dodal Nemec.