Fehérváry veľkú vedu z ocenenia nerobí, v kabíne počúva hviezdy

Hokejový obranca Washingtonu Capitals Martin Fehérváry (22) má za sebou vydarenú sezónu. Objavil sa totiž v päťke najlepších nováčikov NHL v uplynulej sezóne. "Ocenenie ma potešilo, som rád za to, ale nerobím z toho nejakú veľkú vedu. Teší ma, že sa mi podarilo dostať sa a usadiť v prvom tíme Capitals, škoda, že ako tím sme nedosiahli to, čo sme chceli," vraví rodák z Bratislavy. V kabíne sedí vedľa najväčších hviezd Alexandra Ovečkina a Johna Carlsona. "Vždy mi poradia, počúvam ich, ich poznámka vždy stojí za to," usmieva sa Martin.