Bývalý hráč NHL mal sexuálne napadnúť ženu: Súd v prípade definitívne rozhodol!

Kanadský hokejový útočník Jake Virtanen (25) je nevinný v prípade sexuálneho útoku voči žene z roku 2017.

Rozhodla o tom v utorok porota po týždňovom súdnom procese v Britskej Kolumbii. Dvadsaťpäťročného bývalého hráča zámorskej NHL obvinili v januári tohto roka za skutok, ktorého sa údajne dopustil v septembri 2017 v hotelovej izbe vo Vancouveri.

V čase incidentu 21-ročný Virtanen a 18-ročná žena mali pohlavný styk. Hokejista na súde tvrdil, že žena s tým súhlasila a užívala si to. Údajná obeť oponovala, že jasne povedala "nie", ale Virtanen si na ňu ľahol a ona sa nemohla brániť. Povedala tiež, že ešte predtým, ako s ním dobrovoľne išla do hotelovej izby, mala zlú predtuchu, ale dôverovala mu. Na políciu však nešla, až v apríli 2021 sa zverila so svojím príbehom v skupine pre obete sexuálneho násilia na sociálnej sieti Instagram.

Virtanenov právny zástupca Brock Martland vo svojej výpovedi označil údajnú obeť za nedôveryhodnú. Podľa neho bolo jej svedectvo plné väčších aj menších nezrovnalostí. Prokurátor Alan Ip zase uviedol, že žena si až veľmi dobre pamätala všetky dôležité detaily z incidentu a svoju výpoveď si starostlivo pripravila.

Keď sa incident dostal na verejnosť v máji 2021, Virtanenov vtedajší zamestnávateľ Vancouver Canucks ho suspendoval a o mesiac neskôr ho vykúpil zo zmluvy. Šiesty hráč draftu z roku 2014 odohral za "kosatky" počas šiestich sezón spolu 317 duelov základnej časti NHL so ziskom 100 bodov (55+45), v 16 zápasoch play-off strelil dva góly a pridal asistenciu. Za iný klub v profilige nehral. V ročníku 2021/2022 pôsobil v Spartaku Moskva v nadnárodnej KHL, v 36 stretnutiach zaznamenal 16 bodov (9+7).