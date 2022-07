Útočník Montrealu Juraj Slafkovský vyvolal na tréningu v Košiciach ošial: Je mi ľúto, že Slovensku nepomôžem!

Supertalent z metropoly východu Juraj Slafkovský (18) naplno zarezáva na domácom ľade. Počas pondelňajšieho tréningu v Aréne Sršňov v Košiciach sa stretol aj s ďalšími profesionálnymi hráčmi.

Už počas tréningu vyrastajúcu hviezdu sledovali diváci, predovšetkým deti, ktoré pri najbližšej možnej príležitosti obkolesili útočníka Montrealu a žiadali ho o podpis.

To, že sa stane draftovou jednotkou NHL nečakal ani on sám. Juraj Slafkovský sa stal prvou voľbou kanadského tímu zámorskej NHL Montreal Canadiens na začiatku júla. Mladík sa po drafte a následnom nováčikovskom kempe vrátil do rodných Košíc, kde pokračuje v tvrdom tréningu.

Fanúšikovia hokeja Slafkovského videli aj v Aréne Šršňov na košickom sídlisku KVP, kam prišiel v pondelok dopoludnia na hodinový tréning. Spoločnosť mu robili aj ďalšie hviezdy ako Tomáš Jurčo (29), ale aj Peter Repčík, kapitán slovenskej hokejovej reprezentácie do 18 rokov či Jakub Demek, ktorý odohral svoju prvú sezónu v Kanade s juniorským tímom Edmonton Oil Kings.

V auguste do Montrealu

Na 60-minútovom tréningu sa Juraj rozhodne nešetril a plné nasadenie bolo možné pozorovať pri každej disciplíne. „Trénujem každý deň, na suchu aj na ľade,“ povedal Slafkovský pre Nový Čas po tréningu. Dokedy presne pobudne v Košiciach, zatiaľ povedať nevedel. „Budem tu zhruba do polovice augusta, potom odlietam do Kanady,“ prezradil Košičan.

Na účinkovanie v prestížnom kanadskom tíme sa už aj patrične teší. „Jasné, že som nažhavený,“ vyhlásil. Po tom, ako Slafkovský podpísal zmluvu s Montrealom, sa v médiách objavili informácie, že na augustové MS do 20 rokov zrejme nenastúpi. Slafkovský túto informáciu potvrdil. „Je mi to ľúto, ale je to môj nový zamestnávateľ, čiže nezmením to,“ okomentoval rozhodnutie Montrealu.

Mladíka už pri východe z ľadovej plochy čakal zástup fanúšikov, najmä mladých nadšencov hokeja. Tí si od neho pýtali autogram, podpis na hokejové tričko či spoločnú fotografiu. Pred únikom z tréningu tam musel Juraj absolvovať desiatky fototermínov s nedočkavými deťmi, ale aj dospelými.

Z náhleho nárastu popularity si mladík ťažkú hlavu nerobí. „Neprežívam to nejako zle, práve naopak, beriem to v pohode, patrí to k športu,“ zakončil Slafkovský.