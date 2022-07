Regenda absolvoval nováčikovský kemp Anaheimu: Nestratil som sa

Dvadsaťdvaročný Michalovčan trénoval spolu s najväčšími hviezdami "káčerov" aj s čerstvo draftovanými mladíkmi. V najbližšom období sa bude pripravovať na hlavný kemp kalifornského tímu, v ktorom v septembri zabojuje o čo najlepšiu pozíciu pred začiatkom sezóny 2022/2023.

"Kemp bol z môjho pohľadu super. Podmienky boli neskutočné, tréneri profesionálni a aj mesto bolo krásne. Veľmi som si to teda užil. Bol som tam jeden z najstarších, ale na tejto úrovni majú všetci kvalitu a aj mladí hráči z draftu ukázali vysoký level. Všetci išli na sto percent a všetci boli rýchli a silní. Myslím si však, že som sa nestratil."

„Na hlavný kemp pôjdem s pokorou a ak začnem na farme, tak budem poctivo pracovať a bojovať o posun nahor. Viem, že nikto z nás nemá nič garantované a bude to boj o miesto v kádri," uviedol Regenda pre oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja.

NEWS: We have signed Pavol Regenda to a two-year entry-level contract.#FlyTogether https://t.co/5zRAVPZytS