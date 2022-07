Zajatý brankár Fedotov prvýkrát prehovoril: Emotívny list z vojenského prístavu

Brankár, ktorý bol blízko splnenia si svojho sna v podobe NHL, sa momentálne pripravuje na svoje pôsobenie pri armáde vo vojenskom prístave Severodvinsk. Fedotovova manželka Nadežda v týchto dňoch zverejnila list, ktorý jej poslal.

„V tejto ťažkej chvíli ďakujem všetkým svojim fanúšikom, hokejovým priaznivcom a podporovateľom za ich nevídanú podporu a komentáre pod článkami v médiách,“ napísal v dopise brankár, ktorý po úspešnej sezóne v CSKA Moskva podpísal zmluvu s Philadelphiou.

Pred odchodom za veľkú mláku ho však stihla tamojšia polícia zadržať pre údajné vyhýbanie sa vojenskej službe a odvliecť ho od najbližších. „Ďakujem, že neignorujete moju situáciu. Počujem vaše hlasy a dáva mi to silu. Posilňuje to moju vieru v to najlepšie vyústenie mojej situácie,“ poďakoval Fedotov verejnosti.

Ivan Fedotov's wife published an open letter on social media on the behalf of the goaltender. 🧵



