Ťažký rozchod s materským klubom: O konci sa dozvedel na Facebooku, zamieril k úhlavnému rivalovi

Ešte v predchádzajúcom ročníku bojoval Marek Pacalaj v drese Martina o postup medzi elitu proti Žiline. Pred novou sezónou sa napokon veľa zmenilo a skúsený obranca sa vracia k najväčšej konkurencii pomerne kontroverzným spôsobom.

Pred ostatnou ligovou sezónou sa Marek Pacalaj po niekoľkých rokoch vrátil do rodného Martina a bol dokonca hrdým nositeľom kapitánskeho „C“. Vo finále Slovenskej hokejovej ligy bojoval v drese „rytierov“ z Turca proti Žiline o postup materského klubu do extraligy. Azda máloktorý fanúšik by si vtedy pomyslel, že ich kapitán sa po roku znovu vráti k „vlkom“.

O prekvapivom konci Pacalaja v kabíne Martina informoval klub začiatkom júla na svojom webe. „Koncom júna som si na facebookovej stránke prečítal, že končím. Vedenie klubu mi ani telefonicky, ani len správou nedalo vedieť, že naše rokovania skončili. Prišli s vymyslenou informáciou, že odchádzam do maďarskej ligy,“ povedal ostrieľaný obranca na margo svojho bývalého zamestnávateľa pre web Vlci Žilina.

Pôvodne pritom celá situácia s jeho angažmánom vyzerala úplne inak. „Pôvodne som mal zostať v Martine, v máji sme sa dohodli na podmienkach. Po troch týždňoch mi však volali, že ponuka neplatí a majú pre mňa menší plat, než na akom sme sa dohodli,“ vysvetľoval celú situáciu jeden z najproduktívnejších zadákov ostatného ročníka.

„Trošku ma to zarazilo. Prerušil som letnú prípravu s Martinom a dohodli sme sa, že budem čakať, či pristúpia na moje podmienky,“ vraví 28-ročný Pacalaj, ktorý bude po ročnej pauze opäť súčasťou ambicióznej organizácie spod Dubňa.