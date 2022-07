Na Jágra nedajú v NHL dopustiť: Poď sem ukončiť kariéru, odkazujú mu fanúšikovia

Žijúca legenda Jaromír Jágr sa pokúsil na sociálnych sieťach zavtipkovať o svojom návrate do najprestížnejšej súťaže sveta, avšak fanúšikovia za veľkou mlákou vzali jeho slová pomerne vážne.

Hneď po tom, čo sa otvoril trh s voľnými hráčmi, hviezdny Jágr nahral pre tímy z NHL odkaz. „Manažéri v NHL, takisto som voľný. Mám 50 rokov, som pomalý, ale mám silné a šikovné ruky. Hrám len domáce zápasy, zavolajte mi kedykoľvek. Áno a tiež vlastním klub v Česku a zháňame tu obrancu,“ s humorom povedal slávny Čech.

Na legendárnu 68-ku spomínajú zámorskí fanúšikovia iba v dobrom, preto by boli rozhodne radi, keby svoje slová myslel Jágr seriózne. „Niekto mu musí dať šancu. Ten chlap môže stále hrať,“ napísal jeden z fanúšikov a k odozve sa pridali ďalší. „Bol by som nadšený, keby sa vrátil do NHL ešte aspoň na rok.“

Jedného z najlepších hokejistov všetkých čias by do svojich tímov prijali fanúšikovia všetkých tímov. Výnimkou nie sú tí z Pittsburghu, kde strávil Jágr podstatnú časť svojej kariéry. „Prosím, vráť sa do Pittsburghu ešte aspoň na jeden rok a ukonči kariéru ako tučniak. Stále si môj najobľúbenejší hráč,“ odkázal mu jeden z fanúšikov Penguins.