Vedenie Canadiens priznalo, čím ich Slafkovský najviac zaujal: Touto historkou rozosmiali všetkých

Prepísal históriu slovenského hokeja! Minulý týždeň sa stal Juraj Slafkovský (18) draftovou jednotkou NHL a jeho novým domovom bude od novej sezóny hokejový klub Montreal Canadiens. Okrem neho sa usmialo šťastie aj na ďalších talentovaných Slovákov.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Generálny manažér Montrealu Kent Hughes priznal, že predstavitelia klubu absolvovali rozhovory s Jurajom ešte pred samotným draftom. Na slovenskom hokejistovi ich vraj nezaujalo len to, čo predvádza na ľade. „Chcel som vedieť, či počas sezóny vo Fínsku býval v hoteli a povedal, že nie. Mojou druhou otázkou teda bolo, kto z jeho rodičov sa k nemu nasťahoval, na čo odpovedal, že nikto. Tak som sa ešte opýtal, ako si varil a on povedal, že na sporáku. Usúdil som, že je veľmi nezávislý, sebavedomý, ale nie arogantný. Ešte stále je to dieťa, no má zmýšľanie, aké hľadáme a tiež prirodzené hokejové schopnosti,“ povedal pre nhl.com.

Prečo pri vyhlásení výsledkov na Slafkovského pískali? Čo na úspešný draft hovorí šéf slovenského hokeja Miroslav Šatan? Čo čaká našich talentovaných hokejistov v najbližších dňoch a kto má najväčšiu šancu presadiť sa v budúcej sezóne?

Dočítate sa v Novom Čase Víkend