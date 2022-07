Slafkovský prepísal hokejovú históriu: Čo čaká draftovaných Slovákov a kto má najväčšiu šancu na úspech?

Prepísal históriu slovenského hokeja! Minulý týždeň sa stal Juraj Slafkovský (18) draftovou jednotkou NHL a jeho novým domovom bude od novej sezóny hokejový klub Montreal Canadiens. Okrem neho sa usmialo šťastie aj na ďalších talentovaných Slovákov.

Generálny manažér Montrealu Kent Hughes priznal, že predstavitelia klubu absolvovali rozhovory s Jurajom ešte pred samotným draftom. Na slovenskom hokejistovi ich vraj nezaujalo len to, čo predvádza na ľade. „Chcel som vedieť, či počas sezóny vo Fínsku býval v hoteli a povedal, že nie. Mojou druhou otázkou teda bolo, kto z jeho rodičov sa k nemu nasťahoval, na čo odpovedal, že nikto. Tak som sa ešte opýtal, ako si varil a on povedal, že na sporáku. Usúdil som, že je veľmi nezávislý, sebavedomý, ale nie arogantný. Ešte stále je to dieťa, no má zmýšľanie, aké hľadáme a tiež prirodzené hokejové schopnosti,“ povedal pre nhl.com.

Prečo pískali?

Tohtoročný draft nováčikov do NHL bol pre Slovákov zatiaľ najúspešnejší v histórii, keďže po Jurajovi sa stal celkovou dvojkou obranca Šimon Nemec, ktorý bude obliekať dres New Jersey Devils. V prvom kole draftovali aj útočníka Filipa Mešára a vo zvyšných šiestich kolách zazneli ešte tri mená útočníkov - Adama Sýkoru, Serváca Petrovského a Adama Žlnku. Všetci absolvujú kempy vo svojich kluboch, kde sa budú snažiť vybojovať si čo najlepšiu pozíciu do nadchádzajúcej sezóny.

„Bolo by veľmi pekné zahrať si s Jurom v NHL, ale ešte je pred nami veľmi veľa roboty a možno sa nám to jedného dňa podarí. Poznáme sa veľmi dlho, odkedy sme boli deti, sme naozaj veľmi dobrí priatelia. Vlani sme boli spolu aj na dovolenke. Bude skvelé byť v Montreale s jedným z mojich najlepších kamarátov,“ povedal pre web Slovenského zväzu ľadového hokeja Filip Mešár, ktorý bude hrať tiež za Montreal Canadiens.

„Je to niečo neskutočné, niečo, o čom som sníval a som rád, že môžem byť členom tejto organizácie. Montreal je nádherné mesto, klub má úžasných fanúšikov a už sa teším na spoluprácu. Je to prvý krôčik k niečomu a dúfam, že to pôjde tým správnym smerom,“ vyjadril sa šťastný Slafkovský pár minút po draftovaní, napriek tomu, že niektorí skalní fanúšikovia začali po vyslovení jeho mena pískať.