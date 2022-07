Dočkali sa aj ďalší Slováci: Máme šesť draftovaných hokejistov!

Kluby zámorskej NHL si v tohtoročnom drafte vybrali celkovo šiestich slovenských hokejistov. Je to najvyšší počet od roku 2005, keď prešlo vstupným draftom sedem hráčov spod Tatier. Národný draftový rekord pochádza z roku 2000, keď zazneli mená až 16 slovenských hokejistov.

Tohtoročný výber talentov v montraelskom Bell Centre má však pre krajinu prívlastok historický, keďže prvé dve miesta na drafte patrili prvýkrát Slovákom.

Historicky prvou draftovou jednotkou zo Slovenska sa stal útočník Juraj Slafkovský, ktorého si z prvého miesta vybrali domáci Canadiens. Hneď po ňom z druhej priečky draftoval klub New Jersey Devils obrancu Šimona Nemca. Obaja tak prekonali doterajší slovenský rekord v podaní Mariána Gáboríka, ktorého si v roku 2000 vybrala z tretieho miesta Minnesota Wild.

"Je to niečo neuveriteľné pre mňa, rodičov, všetkých, ktorí ma podporovali, a pre celý slovenský hokej. Znamená to pre mňa strašne veľa. Keď som vedel, že sa to môže stať, tak som si to dal za cieľ a som nesmierne šťastný, že to vyšlo. Do poslednej chvíle som to nevedel, až keď som počul ´Slovakia´, tak som už prestal počúvať a ani neviem, čo sa stalo. Ale som šťastný, že stojím tu, kde som," vyznal sa Slafkovský pre RTVS. Nemec sa stal najvyššie draftovaným obrancom zo Slovenska.

Zároveň je celkovo šiesty bek spod Tatier, ktorého si vybrali kluby NHL v 1. kole a prvý od roku 2005. "Som nesmierne prekvapený, je to úžasné. Slováci na prvom a druhom mieste. Keď sme boli deti, snívali sme o tom a teraz sa to splnilo," povedal Nemec priamo v dejisku.

Fantastické prvé kolo zavŕšil Filip Mešár, po ktorom siahol z 26. miesta opäť Montreal. Canadiens tak uplatnili svoje prvé dve voľby na Slovákov. "Je to šialené, som rád, že idem do Montrealu, kde je aj Juraj," uviedol Mešár. Slovensko malo prvýkrát v histórii v 1. kole draftu troch hráčov.

Ďalšie tri slovenské mená zazneli v druhý deň draftu v nasledujúcich šiestich kolách. Útočníka Adama Sýkoru si vybral zo 63. miesta v 2. kole New York Rangers, v poradí piatym draftovaným Slovákom sa stal center Servác Petrovský, po ktorom siahol v 6. kole zo 185. miesta klub Minnesota Wild a draftom v Montreale prešiel aj ďalší útočník Adam Žlnka, ktorého si v 7. kole z celkového 204. miesta vybrala Arizona Coyotes.

Profiligové kluby tento rok celkovo draftovali 87 hráčov narodených v Kanade, 49 z USA, 26 zo Švédska, 25 z Ruska, 14 z Fínska, siedmich Čechov, šiestich Slovákov, troch Lotyšov, po dvoch hráčov z Nemecka, Švajčiarska a Rakúska a po jednom z Bieloruska a Poľska.



Slováci draftovaní v roku 2022:

Juraj Slafkovský (TPS Turku, útočník) - 1. kolo, 1. miesto - Montreal Canadiens

Šimon Nemec (HK Nitra, obranca) - 1. kolo, 2. miesto - New Jersey Devils

Filip Mešár (HK Poprad, ú) - 1. kolo, 26. miesto - Montreal Canadiens

Adam Sýkora (HK Nitra, ú) - 2.kolo, 63. miesto - New York Rangers

Servác Petrovský (Owen Sound Attack, ú) - 6. kolo, 185. miesto - Minnesota Wild

Adam Žlnka (Sioux Falls Stampede, ú) - 7. kolo, 204. miesto - Arizona Coyotes