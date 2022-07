Gáborík už viac nie je najvyššie draftovaným Slovákom: Rekordy sú na to, aby sa lámali!

Skladá klobúk dolu! Marián Gáborík (40) bol doposiaľ dlhé roky najvyššie draftovaným Slovákom v NHL. V roku 2000 si ho z celkového tretieho miesta vybral klub Minnesota Wild. Ako však sám tvrdí, rekordy sú na to, aby sa prekonávali. A to hneď dvakrát. Draftové pozície prvého Juraja Slafkovského a druhého Šimona Nemca mu spravili obrovskú radosť.

Bol plný očakávaní. Gáborík nenechal nič na náhodu a draft sledoval poctivo live. „Je to super správa pre Slovensko a slovenský hokej. Rekordy sú na to, aby sa lámali, takže som rád aj za chalanov. Ďuro mal byť jednotka, aj sa ňou nakoniec stal. Je to fakt brutálna prestíž, byť v Montreale, mekke hokeja, číslo jeden. Cesta sa mu začína,“ povedal na úvod Gáborík pre Nový Čas a nezabudol ani na druhého Slováka, ktorý ho na drafte prekonal.

„Vynikajúce druhé miesto Šimona Nemca som naozaj nečakal. Nemyslím si, že to vôbec niekto čakal. Mať prvých dvoch hráčov, dávam klobúk dolu. Takisto aj Filip Mešar ide do Montrealu z prvého kola. Lepší draft sme si ani nemohli priať,“ dodal Gáborík a dovolil si aj určité predpovede.

„Ďuro bude bezkonkurenčne hrať v Montreale hneď v prvom roku. Šimon sa do prvého tímu dostane zrejme tiež, no osobne si myslím, že by mal jednu sezónu ešte potiahnuť v AHL. Zoznámiť sa so zámorským hokejom a vyhrať sa. Filip podľa mňa potiahne rok-dva na farme, ale tiež má šancu zahrať si v NHL,“ myslí si Gáborík, ktorý je so Slafkovským v pravidelnom kontakte.

„Je to bombardér, má našliapnuté na veľkú kariéru. Teraz je to na ňom, aby makal, no myslím, že on zvládne aj ten obrovský tlak, ktorý bude na neho v Montreale vyvíjaný. Canadiens spravili veľmi dobre,“ uzavrel Gáborík.

Najvyššie draftovaní Slováci:

1. miesto: Juraj Slafkovský (Montreal, 2022)

2. miesto: Šimon Nemec (New Jersey, 2022)

3. miesto: Marián Gáborík (Minnesota, 2000)

9. miesto: Róbert Petrovický (Hartford, 1992)

10. miesto: Boris Valábik (Atlanta, 2004); Branislav Mezei (NY Islanders, 1999)