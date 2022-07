Líder draftu Slafkovský svoje meno ani nepočul: Montreal o mne vedel takmer všetko

Juraj Slafkovský do poslednej chvíle netušil, ktorý klub si ho vyberie, no poškuľoval aj po pozícii draftovej jednotky.

Keď generálny manažér Montrealu Kent Hughes pri prvom výbere povedal, že si zvolili hráča zo slovenského národného tímu, osemnásťročný útočník zostal v šoku a ďalšie slová už poriadne ani nevnímal.

"Myslím, že som moje meno ani nepočul. Proste som počul ´Slovakia´ a zostal som v šoku. Už som ďalej ani nevnímal. Triasol som sa a mal som husiu kožu. Bol to pre mňa neuveriteľný pocit," citovala ho oficiálna stránka Canadiens krátko po drafte.

Ten sa uskutočnil v domovskom stánku Montrealu Bell Centre a klub si vyberal z prvého miesta už šiestykrát - najviac v histórii NHL. Postupne siahol na prvého brankára draftovaného z najvyššej pozície Garryho Monahana (1963), Michela Plassea (1968), Rejeana Houlea(1969), Guya Lafleura (1971) a Douga Wickenheisera (1980).

K nim sa v piatok zaradil prvý Európan - Juraj Slafkovský. "Je to neskutočné pre mňa, moju rodinu, všetkých, čo ma podporujú a pre celé Slovensko. Potrebovali sme niečo takéto. Je to pre mňa špeciálne aj preto, že Šimon Nemec bol druhý. To som nečakal," uviedol na margo svojho kamaráta a spoluhráča z reprezentácie.

Po Nemcovi siahli New Jersey Devils, kde sa stretne s Tomášom Tatarom. Výber "diablov" bol prekvapujúci a rovnako aj Arizony, ktorá z 3. miesta získala amerického centra Logana Cooleyho. Preddraftový favorit Shane Wright tak nečakane prišiel na rad až ako štvrtý, keď si ho vybral Seattle. Kanadský center pritom dlho vládol rebríčkom a tak sa očakávalo, že po ňom siahne práve Montreal.

"Bolo to pre mňa celkom veľké prekvapenie. Mali sme stretnutia, ale z tých sa takmer nič nedozviete. Takže som to nevedel odhadnúť. Z mítingov s Canadiens som bol celkom prekvapený. Vedeli o mne takmer všetko, ako hrám, čo robím, kde sa pohybujem na ľade, takže je to naozaj dobrá organizácia. Dôležité je, že vedia, čo chcú a ja viem, čo chcem ja. Takže je pre mňa dobré, že si ma vybrali," povedal.

Slafkovský sa tak stal historicky prvým Slovákom, ktorého si kluby NHL vybrali z prvého miesta a prekonal doterajší rekord Mariána Gáboríka. Toho v roku 2000 získala z tretieho miesta Minnesota Wild. Až do tohtoročného draftu platilo, že najvyššie draftovaného útočníka aj obrancu v jednom roku mala iba Kanada.

Teraz to prekonala slovenská dvojica. "Myslím si, že z tých piatich miliónov ľudí na Slovensku boli aspoň štyri milióny hore a fandia nám. To je dôležité. Sme zo Slovenska a reprezentujeme našu krajinu. Som šťastný, že sa nám toto podarilo," dodal.